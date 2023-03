„Erste Hilfe am Kleinkind“ – Nächster Kurs am 29. April

(wS/si) Siegen 27.03.2023 | Gefahren vorbeugen und im richtigen Moment das Richtige tun – das steht im Mittelpunkt des Kurses „Erste Hilfe am Kleinkind“, den das Kreisjugendamt am Samstag, 29. April 2023, im DRK-Heim in Obersdorf, Rödgener Straße 59, 57234 Wilnsdorf, anbietet. Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Clever – Elternberatung!“.

Der vierstündige Kurs beginnt um 9 Uhr und zeigt auf, was es bei der Ersten Hilfe am Kleinkind zu beachten gilt und was z.B. die Herz-Lungen-Wiederbelebung an einem Kleinkind zu der an einem Erwachsenen unterscheidet. Der Kurs behandelt außerdem den richtigen Umgang mit Bewusstlosigkeit und Verletzungen, Atemwegserkrankungen und Notfällen sowie das richtige Verhalten bei Fieber und ersten Anzeichen von Kinderkrankheiten wie Röteln und Mumps. Ein weiterer Themenschwerpunkt beschäftigt sich mit der Frage, wie Eltern Unfällen und Verletzungen vorbeugen können.

Für den Kurs wird ein Teilnahmebeitrag von 15 Euro pro Person erhoben. Elternpaare zahlen 25 Euro. Anmeldungen nimmt Tabea Pörsch vom Kreisjugendamt unter 0271 333-1389 oder fruehe-hilfen@siegen-wittgenstein.de entgegen.