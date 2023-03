HEES: Verschmelzung zweier Tochtergesellschaften – Umfirmierung der SI-NET und Blesel GmbH

(wS/he) Siegen 06.03.2023 | Mit Wirkung zum 22.02.2023 hat HEES mit der SI-NET GmbH in Siegen und der Blesel GmbH mit Sitz in Hagen-Hohenlimburg gleich zwei Tochterunternehmen auf die Unternehmensgruppe verschmolzen.

Das bisher unter dem Namen SI-NET GmbH bekannte lokale IT-Systemhaus, ansässig in der Siegener Friedrich-Wilhelm-Straße, legt seinen Schwerpunkt auch weiterhin auf kleine und mittelständische Unternehmen sowie Steuerberater und Wirtschaftsprüfer: Perfekte Voraussetzungen, um die breit aufgestellten IT-Leistungen der HEES Gruppe hervorragend zu ergänzen.

Der Schwerpunkt der Blesel GmbH, die seit Januar 2021 Teil der Hees Bürowelt ist, ergänzt als ein führender Anbieter für Büromaterial und -einrichtung im Sauerland und dem Ruhrgebiet das breit gefächerte Angebot der HEES-Standorte in Bochum und Dortmund.

Geschäftsführer Sebastian Leipold zu den Beweggründen der Firmierungen: „Für uns sind die beiden Umfirmierungen ein wichtiger strategischer Schritt, um die übergreifende Zusammenarbeit der Fachbereiche an unseren Standorten im Siegerland und dem Ruhrgebiet nochmals zu intensivieren und das ganzheitliche Angebot der Hees Bürowelt weiter zu optimieren.“