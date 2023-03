Im TV-Eichen geht Frauen-Fitness-Fun weiter – Wir bewegen was!

(wS/tve) Kreuztal 28.03.2023 | Nach der Jubiläumsveranstaltung zum 20-jährigen Event in 2020 haben die Mitglieder des TV- Eichen nach Pandemie bedingter Pause ihren FFF-Tag wieder aufleben lassen.

Der sehr erfolgreiche Frauen-Fitness-Fun-Tag am vergangenen Samstag, den 25. März, bot den Vereinsfrauen und auch Gästen ein wieder sehr abwechslungsreiches Programm.

Los ging es um 10 Uhr in den 3 örtlichen Turnhallen. Man konnte aus 8 Angeboten 3 je 1-stündige Arbeitskreise zur Teilnahme auswählen, so z. B. diverse Fitness Einheiten wie HIIT ( High Intensity Training), Bauch- Beine-Po , Beckenboden aktiv, eine anspruchsvolle Gymnastik auf und mit dem Stuhl. Auch eine besondere Art des Gehirn-Jogging konnte getestet werden – Life Kinetik zeigt, wie man durch Denken und gleichzeitiger Bewegung fit bleibt. Spaß war vorprogrammiert beim Trommeln

und Einüben einer Choreographie auf Pezzibällen. Auch eine Entspannungsphase, in Form einer Phantasiereise in den Frühling, fehlte nicht.

Der Dank gilt den Übungsleiterinnen, die mit vielen neuen Ideen ihre Workshops gestaltet haben!

Im Anschluss an die teils schweißtreibenden Aktionen konnten man sich bei einer Tasse Kaffee und an einem wieder abwechslungsreichen Salat- und Kuchenbüffet stärken, welches immer von den Frauen der verschiedenen Abteilungen gespendet wird.

Die Veranstaltung dient vor allem dem gemeinschaftlichen Gruppenübergreifenden Sporttreiben und fördert den Zusammenhalt der Mitglieder der vielen verschiedenen Abteilungen innerhalb des Vereins.

Fotos: TV Eichen