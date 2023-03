Indoor-Hüpftag zum Start in die Osterferien

(wS/bb) Bad Berleburg 20.03.2023 | Bevor die Spielgeräte-Saison beginnt, nutzt der Jugendförderverein Bad Berleburg e.V. gemeinsam mit der Stadtjugendpflege den Indoor-Hüpftag am Samstag, 1. April, um den umfangreichen Materialpool aus dem Winterquartier zu holen und in der Zeit von 12 bis 16 Uhr in der Stöppelhalle in Bad Berleburg intensiv zu testen. Am Start sind neben der Kletterwand, dem Rodeo-Wisent, der Riesenrutsche natürlich auch der Hindernisparcours und diverse Hüpfhäuser. Junge Menschen der Initiative „Perspektive Zukunft“ übernehmen die Betreuung der Spielgeräte, die Ortsgruppe des Jugendrotkreuz Bad Berleburg ist vertreten, um bei kleinen Blessuren zu helfen.

Alle Familien sind herzlich eingeladen nach der langen Coronazeit nochmal richtig zu Toben, zu Springen und zu Lachen, denn das ist gut für Körper und Seele und deshalb passt der Indoor-Hüpftag auch perfekt in die Gesundheitswochen, die aktuell stattfinden. Nicht nur in der Sporthalle wird mit den Großspielgeräten ein buntes Treiben herrschen, auch das Team vom Rothaarbad, die DLRG-Ortsgruppe und das Jugendrotkreuz Bad Berleburg haben sich Überraschungen für die vorwiegend jungen Gäste einfallen lassen.

Das Team des Rothaarbades lädt zu einem Familientag ein. In der Schwimmhalle können Kinder und Jugendliche auf dem beliebten Wibit-Parcours im Wasser hüpfen und planschen. Außerdem dürfen die jüngeren Kinder die kürzlich angeschafften neuen Spielmaterialien im Kinderbecken nach Lust und Laune testen. Hier haben

Jugendförderverein und Rothaarbad bei der Anschaffung besonders auf Nachhaltigkeit geachtet und XXL-4-Gewinnt, Traktoren, Eimer, Spielsteine usw. in Bio-Qualität erworben. Die DLRG-Ortsgruppe Bad Berleburg bietet Spiele im und am Wasser und hat natürlich für diesen Tag ihr Maskottchen „Nobby“ dabei! Alle jugendlichen Besucher des Hüpftages erhalten freien Eintritt in das Rothaarbad.

Kurz zurück zum Materialpool des Jugendfördervereins: In der Zeit von 9.30 bis 12 Uhr findet die Materialschulung für alle statt, die Spielgeräte des Jugendfördervereins ausleihen möchten.

Anmeldungen hierzu nimmt Sandra Janson unter Tel. 0170 3471190 oder sandradickel@web.de entgegen.

Für eine entsprechende Verpflegung ist beim Hüpftag natürlich auch gesorgt. Ein Angebot mit süßen und herzhaften Snacks und Getränken wird vom Team der Schulmensa auf dem Stöppel vorbereitet und lädt bei gewohnt familienfreundlichen Preisen zum Zugreifen ein. Die grünen Äpfel der Gesundheitswoche gibt es gratis!