Jahresdienstbesprechung der Freiwilligen Feuerwehr Hilchenbach in Helberhausen

(wS/hi) Hilchenbach 10.03.2023 | Die Jahresdienstbesprechung der Freiwilligen Feuerwehr Hilchenbach war Anlass dazu, das letzte Jahr 2022 zu reflektieren und einen Ausblick auf das Jahr 2023 zu halten.

Dafür trafen sich die Feuerwehrkameradinnen und -kameraden der Löschzüge Hilchenbach, Dahlbruch und Müsen sowie der Löschgruppen Grund, Helberhausen, Lützel, Oechelhausen/Ruckersfeld und Vormwald in der Turnhalle der TSG Helberhausen.

Stadtbrandinspektor Harald Stecher begrüßte die anwesenden Gäste unter ihnen Kreisbrandmeister Bernd Schneider und Matthias Theis, Amtsleiter für Katastrophenschutz beim Kreis Siegen-Wittgenstein. Er lobte in gewohnter Weise die gute Zusammenarbeit von Stadtverwaltung und Kommunalpolitik mit der Feuerwehr.

Diesmal setzte er noch ein besonderes Lob oben drauf: „So gut wie im vergangenen Jahr und zurzeit, war die Zusammenarbeit noch nie!“. Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis unterstrich in seiner Begrüßung die ehrenamtliche Arbeit der Hilchenbacher Feuerwehr. „Als ehrenamtliche Feuerwehrleute seid ihr ein unverzichtbares Standbein für die Gefahrenabwehr und öffentliche Sicherheit in unserer Stadt und macht diese nicht zuletzt dadurch wohn- und lebenswert“, hob der Bürgermeister hervor. „Zusätzlich zum aktiven Feuerwehrdienst übernehmt ihr aber auch weitere unverzichtbare Aufgaben. Beispielhaft zu nennen ist hier die Nachwuchsarbeit für die Kinder- und Jugendfeuerwehr“, bedankte sich Kyrillos Kaioglidis bei den Kinder- und Jugendleiterinnen und -leitern für Ihre hervorragende Arbeit.

Er unterstrich: „Ihr leistet auch einen Beitrag, dass Kinder- und Jugendliche der Stadt Hilchenbach gesellschaftlich auf dem richtigen Weg bleiben, denn Kameradschaft, Ehrenamt, Engagement für die Gemeinschaft sind Grundpfeiler der Demokratie und Werte, die in diesen Zeiten für die jungen Menschen unserer Stadt wichtiger denn je sind.“

Hans-Jürgen Klein, Referatsleiter der Stadt Hilchenbach, zeigte sich in seinem Grußwort beeindruckt von der geleisteten Arbeit und den gemeisterten Herausforderungen der

Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden. In seiner Rede nahm er unter anderem Rückblick auf seine ersten Erfahrungen und Eindrücke in der Zusammenarbeit mit der Feuerwehr.

„Für Euch ist Feuerwehr aus meiner Sicht eine Berufung und damit, wie die Bezeichnung schon sagt, näher am Beruf als an einer Freizeitbeschäftigung!“, reflektierte Hans-Jürgen Klein. „Ehrenamtliche Feuerwehr wird nämlich von manchen falsch verstanden. Ehrenamt, so erlebe ich Euch, bedeutet für Euch nicht, dass Feuerwehr ein Hobby ist, wo man mal hingeht oder auch nicht. Ihr seid da, wenn Ihr gebraucht werdet! Ihr kommt, wenn Ihr gebraucht werdet – Tag und Nacht!“, so Hans-Jürgen Klein weiter.

Die Zusammenarbeit von Feuerwehr, Stadtverwaltung und Kommunalpolitik lobte der Referatsleiter und sieht Hilchenbach damit als einen Vorreiter auf dem

Weg zu einer modernen Feuerwehr. Kreisbrandmeister Bernd Schneider, der wegen seines Dienstendes zum letzten Mal die Versammlung begleitete, begrüßte ebenfalls die Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden sowie Matthias Theis, Leiter des Amtes für Katastrophenschutz beim Kreis Siegen-Wittgenstein und zukünftiger Kreisbrandmeister. Er bedankte sich für die hervorragende Zusammenarbeit und Unterstützung der Führungskräfte sowie aller Kameradinnen und Kameraden für den geleisteten Dienst, die geopferte Freizeit und die vielfältige Hilfe zum Wohle und Schutz der Hilchenbacher Bürgerinnen und Bürger. Bernd Schneider verurteilte zutiefst die Angriffe auf verschiedene Rettungskräfte und rief zu mehr Respekt für die Einsatzkräfte und Bestrafung der Täterinnen und Täter auf. Danach stellte sich Matthias Theis als Katastrophenschutzleiter vor.

Der stellvertretende Feuerwehrleiter Jürgen Saßmannshausen präsentierte anschließend den Jahresbericht 2022. Mit 292 Einsätzen, davon unter anderem 82 Brandeinsätze (darunter 5 Kaminbrände und 17 Waldbrände), 78 Technische Hilfeleistungen oder 14 Kraftfahrzeugunfälle sowie 54 Einsätze wegen Sturmschaden, waren bedeutend mehr Einsätze zu bewältigen als 2021. Die Feuerwehr Hilchenbach verfügt über 513 Mitglieder. Die 253 aktiven Feuerwehrleute, darunter 42 Feuerwehrfrauen, waren an 365 Tagen einsatzbereit, egal bei welchem Wetter. Die Zahl der Aktiven hat sich im letzten Jahr damit um 18 Zugänge gesteigert.

Der Jugendfeuerwehr gehören 80 Mitglieder, darunter 30 Mädchen, an. Die drei Kinderfeuerwehren aus Hilchenbach, Dahlbruch und Helberhausen haben insgesamt 73 Jungen und Mädchen. Dem Feuerwehrchor Hilchenbach gehören 43 Frauen und Männer an.

Die Freiwillige Feuerwehr Hilchenbach leistete 2022 bei Einsätzen, Übungs- und Ausbildungsdienst, bei Schulung und Lehrgängen, Brandsicherheitswachdienst und Hydrantenüberprüfungen insgesamt rund 21.000 Stunden. „Wir sind damit sicherlich nah an unserer Belastungsgrenze“, so Jürgen Saßmannshausen.

Sascha Loos als Ausbildungsbeauftragter berichtete über die ausgerichteten Lehrgänge der Feuerwehr Hilchenbach, die teils in Online-Schulungen stattfanden.

Stadtjugendfeuerwehrwart Stefan Jaeger und Stadtkinderfeuerwehrwartin Britta Neuhaus berichteten von den Erlebnissen und Tätigkeiten der Jugend- und Kinderfeuerwehren in Hilchenbach. Antje Klotz als Musikzugführerin des Feuerwehrchors Hilchenbach schloss sich mit einem Bericht über die erfolgten Auftritte an und gab einen Ausblick auf die Teilnahmen des Chores an verschiedenen Veranstaltungen in diesem Jahr. „Die Proben dazu laufen bereits. Wir freuen uns auf neue Chormitgliederinnen und -mitglieder“, lädt die Musikzugführerin zum Mitsingen und Besuch der Proben ein. Der Feuerwehrchor umrahmte die diesjährige Jahresdienstbesprechung mit drei Liedbeiträgen. Anschließend erhielten folgende Feuerwehrkameradinnen und -kameraden ihre Auszeichnung für langjährigen Einsatz.

Das Feuerwehrehrenzeichen in Silber für 25-jährigen aktiven Dienst erhielten:

Unterbrandmeister Stein, Mirco Löschgruppe Oechelhausen/Ruckersfeld

Hauptbrandmeister Neuhaus, Timo Löschgruppe Grund

Brandoberinspektor Klotz, Torsten Löschgruppe Helberhausen

Mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Gold für 35 Jahre geehrt wurde Brandoberinspektor Lau, Matthias Löschzug Müsen Hauptfeuerwehrmann Klein, Oliver Löschgruppe Helberhausen

Unterbrandmeister Menn, Wolfgang Löschgruppe Helberhausen

Hauptbrandmeister Helmes, Michael Löschzug Hilchenbach

Unterbrandmeister Geduhn, Stefan Löschzug Hilchenbach

Unterbrandmeister Maier, Hans-Georg Löschgruppe Oechelhausen/Ruckersfeld

Die Ehrennadel des VdF NRW in Gold für 50-jährige Mitgliedschaft erhielten Hauptfeuerwehrmann Wiesel, Siegfried Löschzug Hilchenbach Hauptbrandmeister Willert, Manfred Löschgruppe Grund

Die Ehrennadel des VdF NRW in Gold für 60-jährige Mitgliedschaft erhielten

Unterbrandmeister Setzer, Hermann Löschzug Müsen

Die Ehrennadel des VdF NRW in Gold für 70-jährige Mitgliedschaft erhielten

Brandmeister, Schweisfurth, Friedrich Löschzug Hilchenbach

Nach aktiven Feuerwehrdienst Überstellung in die Ehrenabteilung:

Unterbrandmeister Kamenik, Henning Löschzug Hilchenbach

Unterbrandmeister Fuhr, Rüdiger Löschzug Müsen

Wie jedes Jahr fanden auch diesmal Ernennungen und Beförderungen der aktiven Feuerwehr-kameradinnen und -kameraden während der Veranstaltung statt.

