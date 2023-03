LKW völlig ausgebrannt: Feuerwehr auf der HTS im Einsatz

(wS/red) Siegen-Geisweid 14.03.2023 | Am Dienstagmorgen befuhr ein LKW-Fahrer die HTS von Kreuztal in Richtung Siegen. Zwischen den Anschschluss Stellen Buschhütten und Geisweid gab es einen lauten Knall und kurz darauf qualmte es im Führerhaus so der Fahrer.

Der Mann lenkte den Truck so weit es ging an die rechte Seite und stieg aus dem Führerhaus aus. Kurz darauf stand die Zugmaschine im Vollbrand. Die Feuerwehren aus Kreuztal, Fellinghausen, Buschhütten, Geisweid und von der hauptamtlichen Wache in Siegen waren im Einsatz und konnten ein komplettes Übergreifen der Flammen auf den Auflieger verhindern.

Die HTS in Fahrtrichtung Siegen war in der Zeit der Löscharbeiten voll gesperrt, der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Buschhütten abgeleitet bis die Fahrbahn zunächst einspurig freigegeben werden konnte. Ein Abschleppunternehmen musste den völlig ausgebrannten LKW bergen.

Fotos: wirSiegen.de

