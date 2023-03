(wS/si) Siegen 28.03.2023 | Aufgrund der Osterfeiertage verschieben sich die Müllabfuhrtermine in Siegen.

In der Woche vor Ostern erfolgt die Abfuhr jeweils einen Tag früher als gewohnt.

So wird auch der reguläre Montagstermin auf Samstag, 1. April 2023, vorgezogen. In der Woche nach Ostern erfolgt die Abfuhr jeweils einen Tag später.

Alle Termine können dem Abfallkalender in Druckform sowie online unter www.siegen.de/abfallkalender entnommen werden.