Nach Corona und Chorsterben: INTERMEZZO Kreuztal meldet sich fulminant zurück

(wS/in) Kreuztal 27.03.2023 | Damit rechnete wohl niemand beim „etwas anderem“ Konzert des Chores

Intermezzo am 19.03.2023 um 17:00 Uhr in der Turn und Festhalle Buschhütten: Nach 3,5 – jähriger

Coronapause gab es einen musikalischen Blumenstrauß aus klassischer Chormusik von Renaissance

bis Pop: Unter dem Motto „Liebe – Hoffnung – Zuversicht; Singen als Sauna für die Seele“ wurde den

Zuhörern ein unbeschwerter Nachmittag geboten. Beginnend mit dem Renaissance-Klassiker

„Wohlauf Ihr Gäste“ als Begrüßungslied für die zahlreichen Gäste in der vollbesetzten Halle spannten

die Choristen von Intermezzo einen musikalischen Bogen bis zu anspruchsvoller Deutscher Pop-

Musik, Rock und Internationaler Literatur. Hierbei überzeugten vor allem Jens Müermann als

einfühlsamer Solist bei dem Karat-Klassiker „Über sieben Brücken“ oder als Duett-Partner mit Sonja

Leh, die neben ihren solistischen Leistungen auch Glanzpunkte als charmante Moderatorin setzte.

Die musikalische Leitung des Chores hat seit kurzem Matthias Merzhäuser, CED, der seit der

Übernahme des Chores viele gesangliche Ideen verwirklicht und schließlich auf die Bühne gebracht

hat. Unter seiner Leitung hat der Chor sich personell und klanglich stark verbessert und eine

ansprechende Bühnenpräsenz gewonnen.

Die „12 Räuber“ aus Hünsborn als Gastchor unter Leitung von Elisabeth Alfes-Blömer nahmen die

erneute Einladung gerne an und brachten ihre Unterhaltung den Menschen auf besondere Art und

Weise nahe: Hervorragender Männerchorgesang, tolle Solisten und eine einmalige

Bühnenpräsentation versetzten das Publikum in Beifallsstürme.

Unterstützt wurde der Chor Intermezzo durch die Pianistin Anja Braun-Pfeiffer. Mit ihrem

Fingerspitzengefühl und unglaublich perfekt vorgetragenen und inspirativen Solo-Vorträgen mit

Improvisationen über „Skyfall“ und „Bohemian Rhapsodie“ begeisterte sie das Publikum und zog mit

zwei Solostücken Alle in ihren Bann.

Es war ein abwechslungsreicher Nachmittag, der die alltäglichen Sorgen und Gedanken einen

Moment bei Seite schob. Intermezzo ist wieder da – und besser als zuvor.

Fotos: INTERMEZZO Kreuztal