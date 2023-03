Spielenachmittage für Seniorinnen und Senioren in der Stadtbücherei

(wS/hi) Hilchenbach 22.03.2023 | Zum monatlichen Spielenachmittag mit interessanten neuen Spielen lädt Christa Kühn regelmäßig in die Stadtbücherei ein.

Seit März 2023 findet die Veranstaltung jeweils am ersten Dienstag des Monats statt – und zwar von 15:00 bis 17:00 Uhr in der Bücherei in der Wilhelmsburg.

Die nächsten Spieletreffen finden am 4. April, am 2. Mai und am 6. Juni statt.

In geselliger Runde stellt Christa Kühn interessante, lustige und anregende Brett- und Gesellschaftsspiele vor. So wird zum Beispiel die hiesige Region mit dem Klassiker Memory auf unterhaltsame Weise neu entdeckt. Knifflige Legespiele lassen dabei die Köpfe der Teilnehmenden rauchen.

Die Teilnahme an den Spielenachmittagen ist kostenlos. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Nähere Informationen erhalten Interessierte beim Team der Stadtbücherei unter der Telefonnummer 02733/288-262.

Das Team der Stadtbücherei in der Wilhelmsburg freut sich auf Ihren Besuch. Öffnungszeiten der Bücherei sind montags und dienstags von 13:00 bis 17:00 Uhr, mittwochs von 10:00 bis 12:00 Uhr, donnerstags von 13:00 bis 18:00 Uhr, freitags von 10:00 bis 12:00 und von 13:00 bis 17:00 Uhr.

Foto: Stadt Hilchenbach