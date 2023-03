Start für 25 neue Gesichter am Pflegebildungszentrum

(wS/dia) Siegen 23.03.2023 | Einrichtung der Diakonie in Südwestfalen empfängt angehende Pflegefachfrauen und -männer

25 angehende Pflegefachfrauen und -männer haben ihre Ausbildung am Siegener

Pflegebildungszentrum (PBZ) der Diakonie in Südwestfalen begonnen. Innerhalb der nächsten drei Jahre

durchlaufen sie in Theorie und Praxis ein vielseitiges Lehrprogramm. Zum Start wurde der Kurs 144 mit

Grußworten und einer Andacht empfangen.

Unterrichtsblöcke, Praxiseinsätze, Lehrbücher: Bevor all das in der nächsten Zeit mit zum neuen Alltag der

Auszubildenden zählt, wurden sie von Vertretern der Diakonie in Südwestfalen willkommen geheißen. Die

ersten Grußworte gab es von PBZ-Leiter Frank Fehlauer: „Ich habe schon mitbekommen, wie aufgeregt Sie

heute sind. Das müssen Sie aber gar nicht sein. Für all Ihre Fragen und Anliegen sind wir immer da.“ Auch Jan

Meyer, Verwaltungsdirektor des Diakonie Klinikums, begrüßte die Schüler: „Es freut uns, dass Sie alle ihre

praktische Ausbildung im Diakonie Klinikum machen. Seien Sie gespannt auf eine Zeit, in der Sie in Siegen und

Freudenberg ein großes Spektrum an Fachabteilungen kennenlernen.“ Pflegedirektor Sascha Frank ging auf die

Zeit nach der Ausbildung ein: „Sie haben sich für einen zukunftssicheren Beruf entschieden.“ Ebenso in die

Zukunft blickte Personaldirektor Dr. Jörn Baaske: „Nach dem Examen sind – von der Stationsleitung bis zum OP-

Fachpfleger – die weiterführenden Qualifikationen breit gefächert. Wir unterstützen Sie mit zahlreichen

Fortbildungsmöglichkeiten.“ Uwe Tron nahm vonseiten der Mitarbeitervertretung den Austausch in den Fokus:

„Sollte Sie mal etwas belasten, so kommen Sie jederzeit auf uns zu.“ Die Willkommensgrüße rundete

Krankenhausseelsorgerin Pfarrerin Bärbel Knecht mit einer Andacht ab. Sie gab den Schülerinnen und Schülern

mit auf den Weg, dass sie künftig nicht nur viel über andere Menschen, sondern auch über sich selbst lernen

werden.

Die generalistische Ausbildung zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann gliedert sich in 2100 Theorie- und

2500 Praxisstunden. Mit dem schriftlichen, mündlichen und praktischen Staatsexamen schließt die dreijährige

Ausbildung ab. Absolventen können in verschiedenen Bereichen tätig werden und Menschen sämtlicher

Altersgruppen pflegen. Zweimal im Jahr ist im Siegener Pflegebildungszentrum Ausbildungsbeginn – am 1. März

und am 1. September. Dieses Jahr gibt es einen zusätzlichen Kurs, der am 1. November startet. Mehr Infos gibt

es im PBZ-Sekretariat bei Anja Frevel unter Telefon 0271 / 333 6481.

Die neuen Auszubildenden sind:

Duygu Adanur (Siegen), Shahd Almohamad Alali (Siegen), Betül Altintas (Siegen), Celine Bäumer (Siegen), Malte

Baranowski (Siegen), Laura-Michelle Baumann (Freudenberg), Lorenz Beckmann (Freudenberg), Fadwa Belhaj

(Hilchenbach), Darla Bruch (Netphen), Grzegorz Gebara (Siegen), Emely Helmes (Hilchenbach), Leonie-Sophie

Hübenthal (Freudenberg), Katharina Emilie Humrich (Niederfischbach), Batul Khadem (Mudersbach), Elif Kocak

(Haiger), Ossama Mallouk (Kreuztal), Irene Ngala (Siegen), Josefine Schaal (Kreuztal), Sebastian Schmidt

(Freudenberg), Ismigül Sertkan (Siegen), Emma Siebel (Burbach), Ilda Smriko (Neunkirchen), Tim-Lukas Trautes

(Netphen), Ilayda Uyar (Kreuztal) und Josephine Wegner (Siegen).



25 neue Auszubildende sind angekommen – im Pflegebildungszentrum der Diakonie in Südwestfalen.

Kursleiterin Natascha Böhm (6. von links) und Schulleiter Frank Fehlauer (rechts) nahmen den Kurs 144 freudig

an der Siegener Virchowstraße in Empfang.