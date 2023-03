„Tanz mal wieder!“ Neue Lebensfreude bei Menschen mit und ohne Demenz wecken

(wS/hi) Hilchenbach / Netphen 30.03.2023 | Die beliebte Veranstaltung „Tanz mal wieder“ in der Tanzschule Im Takt in Netphen-Dreis-Tiefenbach startet nach langer Pandemiepause wieder ganz neu.

Eingeladen sind Menschen mit und ohne Demenz und ihre Begleitpersonen, wie zum Beispiel Familienmitglieder, Freunde, Bekannte, ehrenamtlich Helfende, Mitarbeitende aus Senioreneinrichtungen und alle, die Freude am Tanzen haben.„Tanz mal wieder!“ ist ein Angebot zur Stärkung der Teilhabe für Menschen mit Demenz.

Am Mittwoch, den 26. April, in der Zeit von 14:30 bis 16:00 Uhr, kann das Tanzbein in der Tanzschule Im Takt, Dreisbachstraße 24, 57250 Netphen-Dreis- Tiefenbach, wieder geschwungen werden.

Susanne Tuppeck ist Inhaberin der Tanzschule Im Takt. Sie wird als Tanzlehrerin durch das Programm führen. Dabei stehen ihr die Kooperationspartner unterstützend zur Seite.

„Es geht nicht um sportliche und choreografische Leistungen, sondern um das Wecken von vertrauten Gefühlen über die Bewegung und die Musik“, ermuntert Susanne Tuppeck die Gäste zum Kommen. „Tanzen geht immer“, ist sich das Organisations-Team sicher.

Eine Anmeldung ist nur bei größeren Gruppen erforderlich. Die Tanzschule, die im ersten Stock liegt, kann barrierefrei mit einem Treppensteiger (Scalamobil) erreicht werden. Der Eintritt ist kostenfrei.

Die Sparkassenstiftung ZUKUNFT, der Kreis-Siegen-Wittgenstein, die Alzheimer Gesellschaft Siegen-Wittgenstein e.V., die Tanzschule Im Takt, das Seniorenbüro der Stadt Netphen und die Senioren-Service-Stelle der Stadt Hilchenbach, als Kooperationspartner von „Tanz mal wieder“, freuen sich sehr auf viele tanzfreudige Gäste.

Information und Anmeldung bei:

Stadt Netphen, Seniorenbüro, Kristin Kayser, Telefon 02738 603 145,

E-Mail k.kayser@netphen.de

Stadt Hilchenbach, Senioren-Service-Stelle, Gudrun Roth, Telefon 02733 288 229,

E-Mail g.roth@hilchenbach.de