„ThePub“ in Ferndorf: Nach umfangreicher Renovierung am 01.04.2023 große Neueröffnung

(wS/red) Kreuztal – Ferndorf 20.03.2023 | Nach langem Warten und großer Vorfreude ist es nun endlich soweit: „ThePub“ in Ferndorf eröffnet am 01. April 2023 um 19 Uhr seine Türen. Steffi Meinhardt aus Kreuztal-Eichen und ihr Partner, ein gelernter Koch, freuen sich darauf, ihre Gäste mit leckeren Gerichten und kühlen Getränken zu verwöhnen.

Gemütliches Ambiente und Unterhaltung für jeden Geschmack

Auf rund 250 Quadratmetern erstrahlen die Räumlichkeiten in neuem Glanz und bieten Platz für gesellige Runden und Unterhaltung für jeden Geschmack. Neben Bier vom Fass können sich die Gäste auf eine große Auswahl an alkoholfreien Getränken freuen. Auch für den Hunger ist gesorgt: Auf der Speisekarte stehen unter anderem Pommes, Süßkartoffeln, Currywürste, Burger, Sandwiches und Baguettes. Wer es lieber etwas aktiver mag, kann Billard spielen, sich an Automaten vergnügen oder eine Partie Kicker oder Dart spielen.

Große Eröffnung mit Live-Musik und besonderen Events

Zur großen Eröffnung am 01.04.2023 ab 19 Uhr wird die Band KINSKEY ISLAND live spielen und für Stimmung sorgen. Auch in Zukunft wird es immer wieder besondere Events geben, über die Gäste auf Facebook und Instagram informiert werden.

Freundlicher Service und ausreichend Parkplätze

Steffi Meinhardt und ihr Team legen großen Wert auf einen freundlichen und zuvorkommenden Service. Auch für ausreichend Parkplätze ist gesorgt – hinter dem Haus gibt es genügend Platz für die Gäste.

Komplett renoviertes Ambiente in zentraler Lage

Der Pub befindet sich in zentraler Lage in der Marburger Straße 158 in 57223 Kreuztal Ferndorf und wurde komplett renoviert. Das Ambiente wirkt nun freundlich und hell – perfekt für einen gemütlichen Abend mit Freunden.

Die Eröffnung des Pubs in Ferndorf ist ein großer Schritt für die heimische Kneipenkultur.

Steffi Meinhardt und ihr Team freuen sich darauf, ihren Gästen unvergessliche Abende zu bereiten und das Leben in Ferndorf wieder ein Stückchen bunter zu gestalten.