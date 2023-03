Unbekannte brachen in Restaurant ein – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Siegen 24.03.2023 In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (23.03.2023) sind Unbekannte in ein Restaurant an der Spandauer Straße in Siegen eingebrochen.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räume und Schränke. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten die Langfinger Bargeld.

Das Siegener Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen bereits aufgenommen, Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der 0271/7099-0 an die Polizei zu wenden.