150 Jahre Gesangverein “Westfalia” Osthelden 1973 e.V.

(wS/red) Kreuzal – Osthelden 27.04.2023 Ganz Osthelden hat Grund zu feiern, denn sein Gesangverein, der GV „Westfalia“ Osthelden 1873 e.V., hat Geburtstag. Das kleine Dorf im nördlichen Siegerland genießt im Jahr 2023 bereits seit 150 Jahren den Chorgesang.

Der Verein hat zurzeit 113 Mitglieder und unterhält vier Chöre, den Frauenchor Join In, den Männerchor ostHelden, den Jugendchor Meladies und einen im Jahre 2022 neu gegründeten Kinderchor. Alle drei Erwachsenenchöre haben den Status Konzertchor im Rahmen des Leistungssingens des NRW Chorverbandes errungen.

Der Geburtstag wird am Samstag 17. Juni ab 16:00 in der Turn- und Festhalle Buschhütten gefeiert. Neben den Ostheldener Chören singen im Nachmittagsprogramm die befreundeten Chöre Intermezzo Kreuztal-Langenau, der MGV „Sangeslust“ Fellinghausen und der MGV Schönau-Altenwenden. Im Anschluss geht es in der Halle ab 20:00 mit dem Abendprogramm mit Tanz, Musik und einem singenden DJ weiter.

Am zweiten Tag der Geburtstagsfeier, am 18.Juni, gibt es zuerst um 10:00 einen Gottesdienst in der Kapelle in Osthelden und anschließend ab 11:00 am Dorfplatz in Osthelden ein gemütliches, geselliges Beisammensein mit musikalischer Untermalung durch das Blasorchester Kreuztal und ein buntes Angebot an Speisen und Getränken.

Der Gesangverein wurde 1873 von August Schramm aus Tiefenbach ins Leben gerufen, der auch der erste Chorleiter des Chores war. Bis 1906 nannte sich der Verein Männergesangverein „Westfalia” Junkernhees.

Der in Osthelden als Lehrer angestellte Wilhelm Limper übernahm 1901 die Chorleitung von Hermann Bätzel und hatte großen Einfluss auf den inzwischen umbenannten MGV „Westfalia” Osthelden und leitete den Chor bis zum Ausbruch des zweiten Weltkrieges. Er wurde als Ehrendirigent in den Ruhestand verabschiedet.

Sein 100 jähriges Jubiläum feierte der Verein 1973 unter der Chorleitung von Herbert Stein, der im Juli 1967 von Hans Müller das Dirigat übernahm. Ganze 43 befreundete Gesangvereine traten bei dem Fest auf, welches über mehrere Tage ging. Im Juli 1983 konnte der MGV sein 110 jähriges und im September 1998 sein 125 jähriges Bestehen jeweils mit einem Festwochenende feiern. Herbert Stein blieb dem Verein 33 Jahre treu und wurde im Jahre 2000 mit einem Konzert verabschiedet und zum Ehrendirigenten ernannt. Während seiner Zeit als Dirigent hatte der Männerchor viele erfolgreiche Auftritte auf Wettstreiten und bei Freundschaftssingen mit befreundeten Chören. Der Männerchor war oft unter den Preisträgern und hat viele Pokale im Vereins- und Bürgertreff stehen. Viele Jahre lang fanden die Proben des MGV im Saal der Gaststätte Lorsbach in Osthelden statt, aber in den frühen 90iger Jahren bauten die Mitglieder des Vereins und Dorfbewohner mit viel Engagement einen Stall in der Dorfmitte Ostheldens um und machten aus ihm den Vereins- und Bürgertreff, der offiziell im März 1993 als Sängerheim und Dorfgemeinschaftshaus eingeweiht wurde. Dort findet seitdem die gesamte Probenarbeit aller Chöre statt.

Die letzten 25 Jahre des Vereinslebens waren von der Gründung neuer Chöre aber auch der Auflösung von Vereinschören geprägt. Das letzte Vierteljahrhundert war allerdings auch ein sehr erfolgreiches. Der Höhepunkt war, als der Verein gleichzeitig drei Meisterchöre in seinen Reihen zählen konnte. Aber auch das soziale Engagement fehlte nicht. So veranstaltete der Verein mehrere Benefizkonzerte zugunsten der Mukoviszidose-Hilfe sowie dem Deutschen Kinderhospizverein.

Bis zur 650-Jahrfeier Ostheldens im Jahre 1994 bestand der Verein lediglich aus dem Männerchor und dem im Jahre 1983 hauptsächlich für das gelegentliche Ständchensingen gegründete Doppelquartett. Jedoch wurde im Rahmen der Planung zur 650-Jahrfeierwurde auch mit Blick auf die Zukunft des Vereins ein Gemischter Chor gegründet. Während der ersten 122 Jahre trug der Verein den Namen Männergesangverein „Westfalia”. Durch die offizielle Gründung des Gemischten Chores im Jahre 1994 aber wurde der Verein 1995 umbenannt und heißt seitdem Gesangverein „Westfalia” Osthelden 1873 e.V.

Im Jahr 2000 übernahm Michael Blume die musikalische Leitung des Gemischten Chores. Nachdem er mit dem Chor die Leistungsstufe II in Menden erzielte, kam es mit ihm zu einem großen Erfolg, dem Erringen des Meisterchortitels 2002 in Soest. Dem Chor gelang es 2007 in Langenfeld sowie 2012 in Hamm erneut, den Meisterchortitel, der für fünf Jahre Gültigkeit hat, zu ersingen. Der Chor musste jedoch leider aber Ende 2013 aufgrund von fehlendem Nachwuchs sowie Sänger- und Sängerinnenabwanderung die Probenarbeit vorläufig einstellen.

Allerdings gab es eine weitere wichtige Entscheidung des Vorstands und der Jahreshauptversammlung, denn im Jahre 1997 kam die offizielle Gründung des Jugendchores hinzu. Im Jahre 2002 wurde der Jugendchor in “Join In” umbenannt. Die langjährige Sängerin Verena Heinrichs, (mittlerweile Verena Arns), übernahm 2003 die Leitung von “Join In” und es gelang ihr und dem Chor im Jahr 2008, mit viermal ,sehr gut‘ ebenfalls den Meisterchortitel zu erlangen und ihn 2013 zu verteidigen.

Das Doppelquartett wurde im Mai 1999 offiziell als vierter Chor des Gesangvereins beim Sängerkreis angemeldet. Schon im gleichen Jahr erreichte der Chor einen tollen Erfolg in Rietberg beim Zuccamaglio-Wettbewerb und ersang 2006 ebenfalls den Meisterchortitel in Rheine. Ende 2008 verabschiedete sich jedoch der Chor mit einem tollen 25-Jahre Jubiläumskonzert in der Weißen Villa in Kreuztal unter Beteiligung der zahlreichen Sänger, die in diesen Jahren in verschiedenen Zusammensetzungen Mitglieder des Chores gewesen waren.

Im August 2007 wurde die Gründung eines Kinderchores beschlossen. Verantwortlich hierfür zeigten sich Verena Arns und Johannes Giesler. Der Chor bekam den Namen „Piccoli Cantanti” und trat mit Verena als Chorleiterin bei vielen Veranstaltungen auf lokaler Ebene auf. Im Jahr 2011 waren 28 Kinder im Kinderchor gemeldet – ein großer Erfolg ! Dieser Chor, inzwischen Jugendchor und nun „Meladies” genannt, ersang im September 2015 im Rahmen des Leistungssingens des Chorverbandes NRW in Düren die Leistungsstufe 1 und erlangte beim Leistungssingen in Rheine im Jahre 2018 den Titel „Konzertchor”.

Nach der endgültigen Auflösung des Gemischten Chores gab es für die Männer in Osthelden keine Möglichkeit mehr, im Dorf zu singen. Aufgrund dessen wurde im Februar 2015 ein neuer Männerchor gegründet, zunächst unter der Leitung einer jungen Chorleiterin, Marina Müller. Im Juli 2015 übernahm Klaus Krämer die musikalische Leitung und ist auch heute noch Chorleiter des „Männerchor ostHelden”. Im Juni 2018 erzielte der Chor die Leistungsstufe I des Chorverbandes NRW in Rheine und im Mai 2019 die Leistungsstufe II in Morsbach. Der Chor trägt damit jetzt auch den Titel „Konzertchor”. Besonders in Erinnerung bleiben zwei tolle Konzerte mit dem Chor „Sonat Vox“ im November 2018.

Im Jahre 2021 entschied der Vorstand des Vereins, erneut einen Kinderchor zu gründen. Dieser wurde am 01.01.2022 offiziell beim Chorverband angemeldet. Die Chorleitung wurde unserer Meladies Sängerin Alicia Stahl übertragen, nachdem sie die Chorleiterausbildung absolviert hatte. Zur Zeit nehmen bis zu 13 Kinder regelmäßig an den Proben teil und der Chor hatte bereits Auftritte auf der lokalen Ebene, insbesondere vor einem großen Publikum am Pfingstsonntag 2022 beim Waldfest in der Frenschenbach.

Während der Corona Pandemie kam der Chorbtrieb stellenweise zum Erliegen und die Chöre konnten nicht ihrem Ziel folgen, den Meisterchortitel zu erringen. Aber die Anzahl von Sängerinnen und Sängern ist stabil geblieben und die Chöre blicken nun zuversichtlich in die Zukunft. Aber zunächst gibt es das Jubiläumsfest und wir von Verein wünschen uns, dass viele Sangesfreunde aus dem Siegerland und benachbartem Sauerland in Buschhütten mit uns feiern.

In diesem Jahr wird es aufgrund des Jubiläums die bekannte Besch Party des Vereins nicht geben, das traditionelle Waldfest des Vereins in der Frenschbach am Pfingstsonntag wird aber wie immer stattfinden.

