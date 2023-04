5.000 Euro für PUSH-Verein Neues Projekt „Let‘s ride, push your Bike“

(wS/red) Hilchenbach 26.04.2023 | Der Frühling kehrt ein, auch im Dirtbikepark Hilchenbach. Noch wird kräftig gebaggert und gebaut, aber im Laufe des Monats Mai wird der Park wieder vollständig befahrbar sein. Pünktlich zum Saisonbeginn hat der PUSH-Verein für das Projekt „Let‘s ride, push your Bike“ eine Förderzusage über 5.000 Euro des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen aus der Bewegungsoffensive 2023 erhalten. Mit den Mitteln sollen Defizite, die durch die Corona-Pandemie entstanden sind, ausgeglichen werden.

Im vergangenen Jahr profitierte der PUSH e.V. bereits mit dem Projekt „Parkrocker“ von einer Landesförderung. Mit „Let‘s ride, push your Bike“ werden Personal- und Sachkosten gefördert. Das Ziel: neue Jugendliche für das Biken im Park gewinnen. Dabei sollen in Kooperation mit dem Mädchentreff auch Bikerinnen mit einem Schnupperkurs gefördert werden. Gemeinsam mit den Jugendlichen wird in diesem Jahr auch ein Dirtbikecontest geplant und durchgeführt.

Die Mitarbeiter Sven Jung, Fabian Dicke und Fabian Hirsch freuen sich, dass sie den Kids Freiräume für jugendkulturelle und sportliche Aktivitäten anbieten können. Sie stehen als Ansprechpartner immer montags, mittwochs und freitags von 15:00 bis 18:00 Uhr zur Verfügung.

Für die Teilnahme am Projekt ist eine Anmeldung über das Anmeldeportal des Kinder- und Jugendbüros erwünscht: www.kjb-angebote.de/angebote/let-s-ride-push-your-bike.

Der Park ist aktuell nur eingeschränkt geöffnet. Weitere Informationen werden auf Instagram veröffentlicht: https://www.instagram.com/dirtbikepark.hilchenbach/.

