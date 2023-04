Bis zu 3.000 Euro jährlich pro Haushalt: Klimaschutz-Förderprogramm startet ab 1. Mai

(wS/si) Siegen 27.04.2023 | Das Klimaschutz- und Klimaanpassungsförderprogramm der Stadt Siegen startet wieder:

Ab Montag, 1. Mai 2023, können Bürgerinnen und Bürger wieder online finanzielle Zuschüsse über das städtische Serviceportal beantragen. Förderfähig sind Maßnahmen für Investitionen im Bereich Klimaschutz oder Klimafolgenanpassung, die ab dem 1. Januar 2022 umgesetzt wurden.

Voraussetzung ist, dass die Maßnahme im Stadtgebiet durchgeführt wurde oder wird. Die Fördersumme beträgt maximal 3.000 Euro je Haushalt pro Jahr.

Das Förderprogramm bietet Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, bei individuellen Investitionen für den Klimaschutz oder die Klimafolgenanpassung eine Förderung durch die Stadt zu erhalten. Dies erfolgt durch zahlreiche Bausteine in folgenden Bereichen: Mobilität, Bauen und Sanieren, Erneuerbare Energien, Klimafolgenanpassung und Sonstiges wie integrative

Klimaschutzprojekte oder die Gründung einer solidarischen Landwirtschaft. Neu im Förderprogramm sind der Einbau von Biomasseheizungen mit Filter und die Installation von Erdwärmepumpen oder Sole-Wasser-Wärmepumpen.

In Einzelfällen gibt es die Möglichkeit, Anträge über ein gesondertes Antragsformular zu stellen. „Wir wollen auch Personen ohne Internetzugang und

Hilfspersonen die Möglichkeit bieten, Anträge einzureichen“, erklärt Erik Berge von der Stabsstelle Klimaschutz. Mit Blick auf die Klimaschutzziele der Stadt Siegen sollen insbesondere Privathaushalte motiviert werden, Maßnahmen aus den verschiedenen Handlungsfeldern umzusetzen, die die städtische Zielerreichung unterstützen, so Erik Berge. Insgesamt stehen in diesem Jahr 112.500 Euro zur Verfügung, da der Rat der Stadt Siegen das Budget entsprechend angehoben hat. Das Antragsfenster soll bis 30. November 2023 geöffnet bleiben, sofern die vorhandenen Mittel nicht bereits früher aufgebraucht sind.

Interessentinnen und Interessenten finden die allgemeinen Förderbestimmungen und das digitale Antragsformular auf der städtischen Homepage unter

https://www.siegen.de/klimafoerderprogramm .