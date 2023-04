Erfreulich viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Umweltaktion „Frühjahrsputz in Hilchenbach“

(wS/hi) Hilchenbach 16.04.2023 | Einladung zum Tag der Erde in die KlimaWelten Hilchenbach

Ausgerüstet mit Warnwesten, Handschuhen, Greifzangen und Müllsäcken rückten die zahlreichen Helferinnen und Helfer auf fahrbarem Untersatz oder zu Fuß an, um dem Unrat wieder tatkräftig zu Leibe zu rücken. Von Kälte und Regen ließen sich die Engagierten am letzten Märzwochenende nicht abhalten und wurden vielerorts nach getaner Arbeit mit Süßem oder Herzhaftem belohnt.

Eine Müllmenge von 3,7 Tonnen kamen durch die ehrenamtliche Umweltaktion in Hilchenbach zusammen. Erfreulich war, dass die gesammelte Müllmenge im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 Tonnen geschrumpft ist. Was bedeutet, dass immer mehr wissen: „Müll darf man nicht achtlos wegwerfen, sondern er gehört in den Mülleimer!“, freuten sich Gudrun Roth, städtische Beauftragte für bürgerschaftliches Engagement und die KlimaWelten Hilchenbach als Kooperationspartner dieser Aktion.

Insgesamt haben in diesem Jahr 30 Gruppen, sechs mehr als in 2022, bestehend aus Vereinen, Gemeinschaften, Parteien, Schulen, Kindertagesstätten, Familienzentren und einigen Einzelpersonen an der Aktion teilgenommen.

Mitgemacht haben das AWO Familienzentrum Hilchenbach, die AWO Kindertagesstätte Vorm-wald, das ev. Familienzentrum „Schlingeltreff“, die ev. Kindertagesstätte „Die Arche“, die Carl-Kraemer-Realschule Hilchenbach, das Gymnasium Stift Keppel, die Anglerfreunde Müsen, der CDU Stadtverband und die Junge Union Hilchenbach, der Dahlbrucher Heimatverein daHeim, die Dorfgemeinschaft Oechelhausen, die Heimatvereine Grund, Helberhausen-Oberndorf, Lützel und Ruckersfeld, die Jugendfeuerwehren Dahlbruch, Hilchenbach und Müsen, die Kinderfeuerwehr Dahlbruch, der Kleintierzuchtverein, die KlimaWelten, die Löffelinis der Kapellenschule Helberhausen, die Gruppe um Ortsheimatpfleger Dieter Runte aus Hadem, die Treckerfreunde Müsen, die Tresensfreunde Hilchenbach, der Verband der Reservisten, der Verein für Fischerei und Gewässerschutz, die Waldgenossenschaft Oberndorf und einige Einzelpersonen.

Ein besonderer Dank für ein sauberes Hilchenbach gilt auch allen „Ganzjahresmüllsammlern“!

Ob ganzjährig ehrenamtlich im Mülleinsatz, als ehrenamtliche Containerpaten oder als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter des Baubetriebshofes.

Neben dem Dank an die Aktiven, gilt dieser auch der REMONDIS Siegerland GmbH aus Netphen, die wieder die Abfallcontainer bereitstellte und nicht zuletzt dem Kreis Siegen- Wittgenstein, der den „Frühjahrsputz“ in Hilchenbach durch die kostenlose Annahme des gesammelten Abfalls auf seiner Deponie unterstützt.

Als besonderen Abschluss laden die KlimaWelten und die Stadt Hilchenbach alle engagierten Umweltschützerinnen und -schützer, aber auch anderen Interessierten herzlich zu einem „Tag der Erde“ ein. Dieser findet am Samstag, 22. April von 12:00 bis 16:00 Uhr in den Räumlichkeiten der KlimaWelten im Kirchweg 17 statt.

Dort gibt es ein leckeres Mittagessen, ein Recycling-Workshop zum Thema „Papier“, eine Ausstellung „Unser alltäglicher Müll“ und die Prämierung und Preisvergabe des Malwettbewerbs der Kindergärten und Grundschulen.

In diesem Rahmen wird sich Torsten Klotz, Vorsitzender des Ausschusses für Klima und Umwelt, bei den vielen Aktiven erkenntlich zeigen und Urkunden und Gutscheine überreichen.

Für die Organisation und Durchführung des Tages der Erde zum Abschluss der Umweltaktion „Frühjahrsputz“ in Hilchenbach sei den KlimaWelten im Voraus schon einmal herzlich gedankt.

Fotos: Stadt Hilchenbach