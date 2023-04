Fast 2.000 Besucher bei Anne Frank-Ausstellung

(wS/si) Siegen 04.04.2023 | Das Schicksal der berühmten Schriftstellerin Anne Frank geht unter die Haut. Ihr Tagebuch, das sie schrieb, während sie sich im Amsterdamer „Hinterhaus“ vor den Nazis versteckte, war Thema einer fast einmonatigen Ausstellung in Siegen. Gleichzeitig wurden auch Themen, wie moderne Diskriminierungsformen, Demokratie und Toleranz behandelt.

Fast 2.000 Besucherinnen und Besucher kamen zu „Deine Anne. Ein Mädchen schreibt Geschichte“ ins Kundenzentrum Morleystraße der Sparkasse Siegen. Eine von ihnen war Mathilda. „Es macht so viel Spaß“, schreibt sie in das Gästebuch. „An alle, die an einer Begleitung teilnehmen: Danke für euren Beitrag! Ihr macht die Ausstellung lebendig!“ Teil des Konzeptes von „Deine Anne“ sind so genannte „Peer Guides“: 15- bis 18-Jährige, die Gleichaltrige durch die Ausstellung begleiten. Die Idee dahinter: durch den geringen Altersunterschied entsteht ein Gespräch auf Augenhöhe mit den Besucherinnen und Besuchern. 26 Peer Guides aus Siegen-Wittgenstein waren während der Ausstellung vom 3. bis zum 30. März im Einsatz.

„Die Ausstellung war komplett ausgebucht und bis zuletzt erreichten uns noch Anfragen von Schulen und privaten Gruppen. Das haben wir auch der tollen Arbeit unserer Peer Guides zu verdanken“, freut sich Alexandra Meurer vom Regionalen Bildungsbüro des Kreises Siegen-Wittgenstein als Hauptorganisatorin der Ausstellung. „Wir hoffen mit der Ausstellung einen kleinen Beitrag für Toleranz und gegenseitigen Respekt, Vielfalt und Demokratie geleistet zu haben.“

Gerade bei Schulklassen sehr beliebt

Unter den Besuchergruppen, die sich vorab zur Ausstellung angemeldet haben, waren unter anderem 51 Schulklassen mit insgesamt 1.345 Schülerinnen und Schülern. Auch andere (Jugend-)Gruppen meldeten sich an, etwa des Kinderschutzbundes, Jugendparlaments oder auch der Stadtjugendpflege Hilchenbach. Darüber hinaus besuchten 430 Personen ohne Gruppe die Ausstellung.

Präsentiert wurde die Ausstellung in Zusammenarbeit des Kreises Siegen-Wittgenstein, der Stadt Siegen, den Sparkassen in Siegen Wittgenstein und einem Trägerkreis aus weiteren regionalen Kooperationspartnern.

