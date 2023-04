Frontalzusammenstoß auf der B62: Zwei Verletzte nach schwerem Unfall bei Kirchen

(wS/red) Kirchen 05.04.2023 | Am späten Nachmittag kam es auf der Bundesstraße 62 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Mann verlor kurz vor der Ortseinfahrt Kirchen aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Mercedes-Kombi und geriet in den Gegenverkehr, wo er ungebremst in den VW einer 53-jährigen Frau krachte.

Die beiden Fahrzeuge verkeilten sich nach dem Frontalzusammenstoß ineinander. Wie durch ein Wunder kamen beide Fahrer mit nur leichten Verletzungen davon, obwohl die Schäden an den Fahrzeugen als Totalschaden eingestuft wurden. Die Rettungskräfte waren schnell vor Ort und versorgten die Verletzten. Anschließend wurden sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die B62 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge komplett gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, die jedoch nach kurzer Zeit wieder aufgehoben werden konnten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

