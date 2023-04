Geisweider Flohmarkt am 6. Mai – sei dabei!

(wS/red) Siegen 24.04.2023 | Der Geisweider Flohmarkt ist einer der ältesten Flohmärkte Deutschlands. Nur zwei Jahre nach dem ersten Trödelmarkt 1967 in Hannover wurde bereits in Geisweid Gebrauchtes und Nützliches gehandelt. Dabei ist sich der größte monatlich stattfindende Flohmarkt Südwestfalens in den vielen Jahren treu geblieben. Es wird ausschließlich Trödel und keine Neuware angeboten.

Jeder kann am Veranstaltungstag einfach vorbeikommen und mitmachen. Die Ordner sind bereits früh vor Ort und teilen bereits in der Nacht die ersten Stände zu. Wem das frühe Aufstehen nicht so liegt, bekommt auch um 7 Uhr noch einen Standplatz. Der laufende Meter kostet 7,50 Euro und ist damit einer der günstigsten Flohmärkte weit und breit.

Wer etwas verkaufen möchte, benötigt keine Reservierung oder Anmeldung. Das Ordnerteam weist ab 3:30 Uhr den Händlern ihre Standplätze zu. Die Einfahrt erfolgt über die Stahlwerkstraße auf das Gelände. Der Markt endet um 13 Uhr. Veranstalter des Marktes ist die Werbegemeinschaft Geisweid.

Für Planung, Organisation und Durchführung ist Mario Görög verantwortlich. Die Flohmärkte finden bis Dezember jeweils am 1. Samstag im Monat statt. Alle Plätze sind überdacht. Für Händler und Besucher stehen ausreichend kostenlose Parkplätze zur Verfügung.

Auskünfte sind unter der Telefon-Nr. 0221 / 80 111 80 5 oder www.geisweider-flohmarkt.de erhältlich.

Weitere Termine in 2023:

3. Juni, 1. Juli, 5. August, 2. September, 7. Oktober, 4. November, 2. Dezember