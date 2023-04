Heimatverein Obersdorf-Rödgen e. V. stellt Maibaum am „Unteren Johannes“ auf

(wS/ho) Wilnsdorf 08.04.2023 | Der Heimatverein Obersdorf-Rödgen e. V. macht auf folgende Veranstaltungen im April und Mai 2023 aufmerksam.

Am 29.04.2023 wird der Maibaum am „Unteren Johannes“ aufgestellt. Ab 11:00 Uhr sind die Kinder des Ortes in Begleitung ihrer Eltern eingeladen, den Maibaum mit bunten Bändchen zu schmücken und den Wonnemonat Mai zu begrüßen.

Am 01.05.2023, Beginn 11:00 Uhr, führt der Heimatverein Obersdorf-Rödgen e. V. das traditionelle Maifest auf dem Grillplatz Obersdorf durch. Der DRK-Ortsverein Obersdorf bietet eine deftige Erbsensuppe zur Mittagszeit an und grillt für die Festbesucher. Obersdorf freut sich auf die vielen Besucher und hoffentlich schönes Wetter.

