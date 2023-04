Infoabende für werdende Eltern

(wS/dia) Siegen 26.04.2023 | Klinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin am „Stilling“ lädt ab Mai wieder ein

Wenn ein Baby unterwegs ist, stellen sich im Verlauf der Schwangerschaft viele Fragen. Wie läuft eine Geburt ab? Wie und von wem erhalten wir Unterstützung bei der Geburt? Muss man sich zur Geburt im Krankenhaus anmelden? Welche Besonderheiten gilt es bei Diabetes oder der Geburt von Mehrlingen zu beachten? Diese und viele andere Fragen werden ab Mai bei den Infoabenden für werdende Eltern am Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen beantwortet. „Die Corona-bedingte Pause ist endlich vorbei. Wir freuen uns darauf, wieder für die werdenden Mütter und Väter als persönliche Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen“, so Dr. Flutura Dede, Chefärztin der Klinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin (Perinatalzentrum Level 1).

Die Veranstaltung findet an jedem ersten und dritten Dienstag im Monat statt. Gestartet wird am 2. Mai. Interessierte sind dann ab 18.30 Uhr in der „Stilling“-Cafeteria willkommen. Informationen aus erster Hand liefert dabei Chefärztin Flutura Dede, mit Unterstützung ihres ärztlichen und pflegerischen Teams sowie der Hebammen. An den theoretischen Teil schließt sich falls möglich eine Führung auf der neuen geburtshilflichen Wochenbettstation und den Kreißsälen an.

Die Teilnahme am Infoabend ist kostenlos und unverbindlich. In der Cafeteria wird das Tragen einer FFP2-Maske empfohlen. Beim Besuch der Station ist das Tragen Pflicht.