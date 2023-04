Kreistag macht den Weg frei für regionale Kulturförderung – 100.000 Euro für Institutionen und Vereinigungen

(wS/si) Siegen 04.04.2023 | Hilfe für Kreative: Im Dezember einigte sich der Siegen-Wittgensteiner Kreistag darauf, 100.000 Euro für kulturelle Institutionen und Vereinigungen zur Verfügung zu stellen. Nun sind Richtlinien und Vergabemöglichkeiten für die Fördergelder beschlossene Sache und interessierte Kulturträger können ab sofort die Unterstützung ihrer Institution beantragen.

„Die Folgen der Pandemie sind auch jetzt noch für das kulturelle Leben bundesweit und hier in der Region deutlich spürbar. Der Kreis federt mit dieser Initiative die Belastungen für die Akteure in Siegen-Wittgenstein ab und will damit sicherstellen, dass wir auch künftig bunte und vielfältige kulturelle Angebote erleben können“, betont Landrat Andreas Müller. Jens von Heyden, Leiter des Kreis-Kultur!Büros. ergänzt: „Dabei ist es uns besonders wichtig, mit dieser einmaligen Maßnahme in die Fläche zu gehen und gerade in unseren ländlichen Regionen zum Erhalt des künstlerisch-kulturellen Angebots beizutragen.“

Maximal 35.000 Euro stehen pro Antragsteller bereit. Diese müssen begründen, warum sie Mittel aus der Kulturförderung Siegen-Wittgenstein erhalten sollten. Neben betriebswirtschaftlichen Eckpunkten spielen hier unter anderem auch Überblicksdarstellungen der jeweiligen künstlerisch-kulturellen Aktivitäten eine Rolle. Über die Vergabe der Förderung entscheidet schließlich eine Jury, besetzt mit Vertretern aus Politik und Verwaltung.

Die Anträge können bis zum 30. Juni 2023 eingereicht werden. Die jeweilige Förderzusage erfolgt dann unbürokratisch und möglichst zeitnah. Die Richtlinien und das Antragsformular sind im Internet auf www.siwikultur.de/Kulturförderung abrufbar und stehen zum Download bereit, können aber auch beim Kreis Siegen-Wittgenstein (Kultur!Büro., Patrick Zöller, Koblenzer Str. 73, 57072 Siegen, Mail: PZoeller@siwikultur.de) angefordert werden.