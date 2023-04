Kulturforum Netphen präsentiert die Irish Night am Samstag, 22.4. in der Dreisbach-Halle in Dreis-Tiefenbach

(wS/kn) Netphen 08.04.2023 | „Das Kulturforum Netphen präsentiert die Irish Night am Samstag, 22.4.2023 ab 19 Uhr in der Dreisbach-Halle in Netphen, Dreis-Tiefenbach, mit gleich drei Irish Folk Rock Bands:

Die „OakWoodPaddys“ sind ein Irish Folk Trio aus Arnsberg im Sauerland. Die drei erfahrenen Musiker sind aus der heimischen Szene handgemachter irischer Musik nicht mehr wegzudenken. Mit sympathischem Flair, Witz und Leidenschaft präsentieren Sie ihr Repertoire, das in der Welt des Irish Folk und darüber hinaus zuhause ist.

Ein Abend mit den OakWoodPaddys nimmt das Publikum mit auf eine unterhaltsame und abwechslungsreiche musikalische Reise tief in die Seele der grünen Insel: Lieder über Lebensfreude, skurrile Geschichten und Originale, Lieder von Auswanderung und Sehnsucht, von der See und der Liebe.

„Muirsheen Durkin & Friends“ ist eine irisch-keltische-Rock-Band und ihr Motto ist laut und deutlich: Have a drink ya bastards! Sie mixen irisch-keltisches Liedgut vom gesamten Erdball und verrühren es mit klassischen Rockinstrumenten wie Tin-Whistle, Pipes, Banjo, Mandoline, Mandola, Akkordeon.

Mit den „Rogues From County Hell“ kommt Irish-Folk-Rock ganz im Sinne der legendären Pogues auf die Bühne. Sowohl Irish-Folk-Fans als auch die Freunde jüngerer Bands wie Flogging Molly und Dropkick Murphys kommen auf ihre Kosten.“

Karten: 16 € + VVK, Abendkasse 19 €

Karten im Vorverkauf gibt es bei:

Kulturbüro Stadt Netphen (Amtssr. 2+6, Netphen, Tel. 02738-603111; kulturbuero@netphen.de),

Buchhandlung Weinaug (Lahnstr. 60, Netphen)

Quitadamo (Siegstr. 93, Dreis-Tiefenbach)

Foto: The Rogues from County Hell

