Nach waghalsiger Fahrt: 18-Jähriger muss Führerschein abgeben

(wS/red) Siegen 27:03:2023 | Einer Zivilstreife der Polizeiwache Siegen ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (26.04.2023) in Weidenau ein grauer Audi aufgefallen.

Der 18-jährige Fahrer war gegen 00:45 Uhr auf der Poststraße unterwegs und bog nach rechts auf die Weidenauer Straße in Richtung Siegen ab. Nach kurzer Zeit beschleunigte er seinen Wagen mit aufheulendem Motor massiv. Die Zivilstreife nahm umgehend die Verfolgung auf.

Über die Weidenauer Straße sowie die Hagener Straße fuhr der junge Mann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt. An der Ecke Sandstraße/Sieghütter Hauptweg missachtete er eine rote Ampel.

Im Bereich der Innenstadt bog er in die Hindenburgstraße Richtung Siegener Bahnhof ein. An einer dortigen Baustelle fuhr der 18-Jährige erneut über eine rote Ampel. Nachdem er die Hufeisenbrücke passierte, konnten dem Fahrer Anhaltesignale gegeben werden. Kurz darauf hielt er an.

Die Polizeibeamten stellten den Führerschein des Fahranfängers sicher. Ihn erwartet außerdem ein Strafverfahren.

