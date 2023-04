Neue Nistkästen für Meisen & Co in den KlimaWelten

(wS/hi) Hilchenbach 04.04.2023 | Es war wieder der 4. Samstag im Monat in den KlimaWelten. Überall im Haus ist was los. Das Repair Café hat seine Tür geöffnet und alle Tische sind besetzt. Im Untergeschoss wird an diesem Samstag ebenfalls fleißig gewerkelt.

Es ist März und viele große und kleine Handwerker bauen Nistkästen, die abschließend mit naturnahen Farben bemalt werden. Das Ausbringen von Nistkästen als Brutplatz ist für viele heimische Höhlenbrüter ein wertvoller Beitrag zum Artenschutz und deshalb hat sich der KlimaWeltenTreff das für heute vorgenommen.

Mechthild Schäfer unterstützt Kinder und Erwachsene beim korrekten Zusammenstellen der Einzelteile und erklärt dabei deren Funktion. Ein Fünfjähriger nagelt stolz mit ihrer Hilfe die Dachpappe auf dem Kastendeckel fest. Auch an den anderen Tischen wird konzentriert und ganz bei der Sache gehämmert, geschraubt und gemalt. Wer gerade nichts zu tun hat oder eine Pause braucht, kann an einem der Tische am Fenster Platz nehmen und bei Kaltgetränken, Kaffee und Kuchen gemütlich plaudern.

Auch die Vorsitzende des NABU Siegen-Wittgenstein Prof. Dr. Klaudia Witte ist heute mit von der Partie. Sie erläutert, in welche Himmelsrichtung die fertigen Kästen aufgehängt werden sollten, damit sie auch angenommen werden. Auch weist sie darauf hin, wie wichtig es ist, die Kästen jährlich – vorzugsweise im Herbst – zu reinigen. Seit dem Einzug des NABU-Büros im Obergeschoss der Klimawelten ist es ihr ein Herzensanliegen, die Bäume des wunderschönen Baumbestandes auf dem Gelände der Klimawelten mit Nistkästen zu versehen. So begrüßt Ingrid Lagemann sie herzlich und drückt ihre Freude darüber aus, dass auf dem Gelände diese Nisthilfen jetzt offen angebracht sind und beobachtet werden können.

Unter großem Beifall werden nach und nach vier Kästen für unterschiedliche Vogelarten an die Bäume gehängt. Ob Meise, Star, Rotkehlchen, Kleiber oder Co. – ein neues Zuhause hängt bereit.

Fotos: Stadt Hilchenbach

