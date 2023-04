„Next Generation“ trägt Farbe und Vielfalt nach Außen Jugendliche gestalten neues Logo für ihr Jugendzentrum

(wS/hi) Hilchenbach 12.04.2023 | Hier steht drauf, was drinsteckt: Das neue Logo des Hilchenbacher Jugendzentrums „Next Generation“ ist kreativ, bunt und individuell und spiegelt damit die jungen Besucherinnen und Besucher wider. Kein Wunder, schließlich haben sechs kreative Köpfe aus den Reihen der Jugendlichen das Logo an nur einem Nachmittag selbst entwickelt.

Mit dabei war auch Julian Irlich, Graffiti-Künstler aus Siegen. Er hat erklärt, worauf es bei der Gestaltung eines Logos ankommt. „Die Jugendlichen haben dann die Farben ausgesucht und die Schriftart. Außerdem haben sie sich überlegt, welche Botschaft sie übermitteln möchten und wie man das Jugendzentrum am besten nach außen repräsentieren kann“, so Jana Dulheuer, Leiterin des Jugendzentrums Hilchenbach.

In großen Buchstaben steht in der Mitte der Name des Treffs: „Next Generation“. Mit den Farben Grün, Gelb und Blau ist der Schriftzug an das Logo der Stadt Hilchenbach angelehnt. Und dann ist da noch ein Alpaka auf einem Skateboard?!

„Das ist Elfride, sie ist das Maskottchen vom Mädchentreff“, erklären die Jugendlichen. Der umgebundene Schal in Regenbogenfarben zeigt, dass das Jugendzentrum offen für Vielfalt ist. Das Skateboard wiederum steht für den Jungstreff, so die Jugendlichen weiter. „Das ist richtig gut geworden“, findet Hilchenbachs Dezernent Christoph Ermert, dem die Jugendlichen das Logo im Jugendzentrum vorstellen.

Die Besucherinnen und Besucher sind begeistert von dem Ergebnis. So begeistert, dass Jana Dulheuer bereits T-Shirts hat bedrucken lassen. Außerdem wurde ein großer Schriftzug an der Fassade des Jugendzentrums am Preisterbach angebracht.

Künftig wird die Kreation auch auf Bannern und Wegweisern im Sozialraum Hilchenbach zu sehen sein. „Ich bin richtig stolz auf so viel Kreativität und Engagement. Ich freue mich darauf, dass das Jugendzentrum jetzt wieder ein Stück sichtbarer wird“, freut sich Jana Dulheuer.



Foto: Die Jugendlichen haben das neue Logo ihres Jugendzentrums selbst entworfen. Jana Dulheuer (3. v. l.) und Christoph Ermert (2. v. l.) sind von dem Ergebnis begeistert. Sogar T-Shirts wurden schon mit dem Logo bedruckt.