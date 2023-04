Oldtimerfreunde Kreuztal – Saisoneröffnung auf dem Roten Platz am 23. April 2023

(wS/ofk) Kreuztal 18.04.2023 | Saisoneröffnung der Oldtimerfreunde – eine Zeitreise in die Vergangenheit

Die Oldtimerfreunde sind wieder zurück und eröffnen traditionell ihre Saison im April. Der Rote Platz wird wieder zum Schauplatz für bis zu 100 historische Fahrzeuge, die das Publikum mit ihren Geschichten und einzigartigen Designs verzaubern werden.

Die Oldtimerfreunde sind ein Stammtisch, der im Jahr 2002 von Roland Knebel und Frank Rethagen ins Leben gerufen wurde. Das Ziel war es, gleichgesinnte Freunde des rostigen Blechs zu treffen, die Spaß daran haben, Benzingespräche zu führen, an alten Autos zu schrauben, sie zu pflegen und zu hätscheln und damit der Nachwelt erhalten. Markenunabhängigkeit ist dabei eine wichtige Prämisse.

Seit der Gründung haben bereits über 100 verschiedene Oldtimerbegeisterte aus der näheren Region an den über 200 zwanglosen Stammtischtreffen teilgenommen, bei denen rund 30 Oldie-Freunde regelmäßig vertreten sind. An Fahrzeugen ist nahezu alles vertreten, was man in der Oldtimerszene kennt, ein gewisser Schwerpunkt liegt bei den Fahrzeugen aus den 50iger bis 80iger Jahren, aber auch Vorkriegsautos sind vertreten.

Die Oldtimerfreunde veranstalten regelmäßig touristische Ausfahrten in die Wälder, Berge und Täler unseres schönen Siegerlandes. Jeder, dessen Auto älter als 20 Jahre ist, also auch die sogenannten Youngtimer, kann an diesen Ausfahrten teilnehmen. Die Termine können auf der Website der Oldtimerfreunde Kreuztal nachgelesen werden.

Vor den Ausfahrten haben Interessierte die Möglichkeit, die „Schätzchen“ zu bestaunen und sich mit den Besitzern auszutauschen. Weitere Veranstaltungen sind im „Kalender“ auf der Website der Oldtimerfreunde zu finden.

Alle, die Spaß an diesem wunderschönen Hobby haben, die nette Leute kennenlernen wollen und sich gerne mit ihrem Oldtimer an einer Ausfahrt beteiligen möchten, sind herzlich eingeladen. Die Oldtimerfreunde freuen sich über jeden Besucher und Teilnehmer.

Wer sich gerne einbringen oder weitere Informationen erhalten möchte, findet unter „Kontakt“ nette und kompetente Ansprechpartner.