Sennerin auf der Alm werden? Lesung in Netphen am Mi, 26. April

(wS/red) Kreuztal 25.04.2023 | Sie hat’s gemacht, hat ihr Leben umgekrempelt und sich neu erfunden: die gebürtige Kreuztalerin Katharina Afflerbach. Klar, nicht jeder kann sein Leben „hinschmeißen“, den Job kündigen, die Wohnung auflösen und alles hinter sich lassen. Doch Träume und Visionen sind wichtig und geben dem Leben Würze. Zwischen Ziegen, Kühen, Enzian und Muskelkater hat Katharina in den Schweizer Bergen so ziemlich jeden Stein, der sie bisher ausmachte, umgedreht und wieder neu zusammengesetzt. Von ihren krassen Abenteuern erzählt sie bei der Lesung aus ihrem SPIEGEL Bestseller „Bergsommer – Wie mir das Leben auf der Alp Kraft und Klarheit schenkte“ am Mittwoch, 26. April um 19 Uhr in Netphen im Alter Bahnhof Deuz.

Tickets gibt’s auf https://qulturwerkstatt.de/veranstaltungen/qalender/lese-qafe-11/ inklusive Begrüßungsgetränk und Buffet.

Fotos: Katharina Afflerbach.