Siegerlandhalle startet nach Corona wieder voll durch – das Veranstaltungs-Programm

(wS/sih) Siegen 20.04.2023 | Die Zeit der Coach-Potatoes ist vorbei. Die Corona-Beschränkungen sind aufgehoben. Das Veranstaltungs-Programm der Siegerlandhalle dreht sich in den kommenden Monaten immer schneller.

Mit einer Auflage von 12.500 Stk. dokumentiert das der aktuelle Eventflyer, der die Vielfalt und Attraktivität der Siegerlandhalle dokumentiert. Sowohl im Unterhaltungssegment, als auch im Messebereich werden wieder Top-Veranstaltungen offeriert.

Das Angebot reicht von E wie Beatrice Egli, die gerade mit Bravour ihre erste große Samstag-Abendshow in der ARD präsentierte, bis hin zu S wie Sasha, der in seiner Show einen musikalischen Streifzug durch sein Leben unternimmt.

Und zwischen E und S behauptet im Mai der TV-Koch Steffen Henssler „Manche mögens Heiss!“, und in der Whitney-Housten-Story wird an die charismatische Entertainerin erinnert, die mit „One Moment In Time“ zum Weltstar aufstieg und tragisch starb. Kantorei und Philharmonie Südwestfalen führen „Elias“ auf, der Bach-Chor „Carmina Burana“.

Der deutsche Schlager lebt, und der Beweis sind die Amigos, die auf ihrer letzten großen Solo-Tournee noch einmal nach Siegen kommen. Seit über 50 Jahren stehen sie in Deutschland und Europa auf der Bühne. Mit dabei Tochter und Nichte des Schlager-Duos, Daniela Alfinito, Shootingstar der Schlagerszene und wie Vater und Onkel bodenständig. Ihren Job als Altenpflegerin gab sie trotz der Erfolge nicht auf.

Heiß wird der Veranstaltungs-Herbst: da wechseln sich Bau-Messe mit Comedy-Stars wie Hazel Brugger und Maddin Schneider ab, das Siegener Blasorchester mit dem Auftritt von Jürgen B. Hausmann und Lehrersohn Bastian Bielendorfer.

Martin Rütter, nicht zum ersten Male in Siegen, erzieht die Welpen und gibt Tipps, wie Hundehaltung und –erziehung zu sein hat.

Der Flyer gewährt auch schon einen Ausblick ins nächste Jahr. Die Hochzeits- und Festmesse ist für den 14. und 15. Januar 2024 terminiert, The Music Of Hans Zimmer, der u. a. die Filmmusiken zu „Gladiator“ oder „Fluch der Karibik“ komponierte, entführt mit Orchester und Solisten in die Welt der Filmmusik.

Jürgen von der Lippe kommt, genau wie Paul Panzer und Dieter Nuhr. Der Vorverkauf für zahlreiche Veranstaltungen läuft, und da möchte der Flyer Informationshilfe geben.

Aktuelle Informationen unter www.siegerlandhalle.de