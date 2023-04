Unbekannte brechen in Geschäft für Tierbedarf ein – andere klauen Zigaretten im Wert von mehr als 1.000 Euro

(wS/ots) Siegen 06.04.223 | Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (05.04.2023) in der Schlachthausstraße in ein Geschäft für Tierbedarf eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 19:15 Uhr und 09:05 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zutritt in das Geschäft. Die Einbrecher erbeuten Bargeld und verließen den Laden.

Das Kriminalkommissariat 5 in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0271 / 7099 – zu melden.

….

Am gestrigen Nachmittag (Mittwoch, 05.04.2023, 16:55 Uhr) haben zwei unbekannte Männer in einem Discounter im Bereich der Känerbergstraße Zigaretten im Wert von über 1.000 Euro entwendet. Anschließend flüchteten sie mit einem Mietfahrzeug.

Die beiden Männer waren zunächst im geöffneten Discounter unterwegs. Hier deponierten sie eine Gartenhacke, mehrere Müllbeutel sowie Einweghandschuhe aus dem Sortiment in dem Einkaufswagen. Mit der Hacke öffneten sie die verschlossene Tür zum Lagerraum. Einer der beiden Männer blieb dann an der Tür „Schmiere“ stehen. Sein Mittäter entwendete im Lagerraum Zigaretten im Wert von mehr als 1.000 Euro und verstaute die Beute in die Müllbeutel. Anschließend flüchtete er aus einem Fenster. Der andere Täter lenkte zwischenzeitlich eine Mitarbeiterin des Einkaufsmarktes ab, ehe er durch den Haupteingang hinauslief. Draußen stiegen beide Männer in einen grauen VW Golf mit Münchener Kennzeichen (Mietfahrzeug) und fuhren in Richtung Stockweg weg.

Die Männer können bislang nur vage beschrieben werden: Erster Täter (Schmieresteher): – Männlich – Ca. 20 – 30 Jahre alt – Ca. 170 – 180 cm groß – Schlank – Kurze dunkle Haare – Vermutlich Dreitagebart / Vollbart Zweiter Täter (Zigarettendieb): – Ca. 20 – 30 Jahre alt – Ca. 180 – 185 cm groß – Schlank – Kurze, vermutl. dunkelblonde Haare – Vermutlich kein Bart

Das Kriminalkommissariat 5 in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0271 / 7099 – zu melden. Von Interesse sind insbesondere weitere Angaben zur Fluchtrichtung sowie Hinweise zu den Tatverdächtigen.