Unfall auf der HTS: 49-Jähriger prallt ungebremst gegen Aufpralldämpfer

(wS/red) Siegen 08.04.2023 | Gegen 06:50 Uhr ereignete sich auf der HTS von Siegen in Richtung Kreuztal ein Unfall. Ein 49-jähriger Mann war an der Anschlussstelle Sieghütte unterwegs, dort kollidierte er ungebremst mit einem an der Ausfahrt montierten Aufpralldämpfer. Der Fahrer hatte gerade seine Nachtschicht beendet, ob er aufgrund eines Sekundenschlafs in den Aufpralldämpfer fuhr, wird derzeit untersucht.

Der Mann erhielt vor Ort medizinische Hilfe von einem Notarzt und wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Siegener Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr wurde alarmiert, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu beseitigen und die Straße zu säubern. Für die Zeit der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die HTS in Richtung Kreuztal vollständig gesperrt werden.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

