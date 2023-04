Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf der B62 in Dreis Tiefenbach

(wS/red) Netphen 12.04.2023 | Ein Verkehrsunfall ereignete sich heute Mittag auf der B62 in Dreis Tiefenbach. Gegen 12:30 Uhr befuhr ein 53-jähriger VW-Fahrer mit einem Anhänger die Bundesstraße in Fahrtrichtung Netphen als ihm eine 71-jährige PKW-Fahrerin entgegen kam und aus bisher ungeklärten Gründen in den Anhänger des VW fuhr.

Die PKW-Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und musste von Rettungskräften versorgt werden. Über die Schwere der Verletzungen ist derzeit noch nichts bekannt. Der Fahrer des VW blieb hingegen unverletzt.

Die B62 musste aufgrund des Unfalls vollständig gesperrt werden. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau in beide Richtungen.

Die genauen Gründe für den Unfall sind noch unklar und werden von der Polizei untersucht.

Soeben (13:45 Uhr) wurde die Vollsperrung aufgehoben.

Fotos: Lars Schneider / wirSiegen.de