Auch Wilnsdorf ist beim Stadtradeln dabei: Bürgermeister lädt zu familienfreundlicher Radtour am 11. Juni ein

(wS/red) Wilnsdorf 10.05.2023 | Auch die Gemeinde Wilnsdorf beteiligt sich in diesem Jahr wieder am STADTRADELN. Die deutschlandweite Aktion läuft vom 27. Mai bis 16. Juni und will fürs Umsteigen vom Auto auf den Drahtesel werben. In den Aktionswochen geht es darum, in Teams möglichst viele Kilometer ganz CO2-frei mit dem Rad zurückzulegen. Die fleißigsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden vom Kreis Siegen-Wittgenstein gekürt.

Als begeisterter Radfahrer unterstützt natürlich auch Wilnsdorfs Bürgermeister Hannes Gieseler die Aktion. „Radfahren hält nicht nur fit und gesund, sondern ist ein echter Beitrag zum Klimaschutz, den wir alle leisten können“, wirbt Gieseler fürs STADTRADELN. Interessierte können sich unter www.stadtradeln.de/wilnsdorf einem bestehenden Team anschließen oder ein eigenes gründen, und dann gemeinsam auf Kilometerjagd gehen. Teilnehmen können alle, die in der Gemeinde Wilnsdorf wohnen oder arbeiten. Schulen können sich in der Unterkategorie SCHULRADELN ins Zeug legen.

Wer gemeinsam mit Wilnsdorfs Bürgermeister radeln will, ist herzlich zu einer kleinen und entspannten Tour am 11. Juni eingeladen. Los geht es 10 Uhr am Museum Wilnsdorf (Rathausstraße 9), dann führt die familienfreundliche Route etwa anderthalb Stunden lang über meist befestigte Wege durch die Gemeinde Wilnsdorf.

Damit aber auch außerhalb der Aktionswochen mehr Wege mit dem Rad zurückgelegt werden können, müssen natürlich die Rahmenbedingungen stimmen, weiß Gieseler. Deswegen verbessere die Gemeinde Wilnsdorf Schritt für Schritt das Radwegenetz, „schwerpunktmäßig kümmern wir uns da zunächst um die Verbindungswege zwischen unseren Ortsteilen“. Entsprechend modernisiert ist schon der Radweg zwischen Niederdielfen und Oberdielfen. Aktuell arbeitet die Verwaltung an den Radwegen Wilnsdorf-Rudersdorf und Wilnsdorf-Wilgersdorf, die insbesondere in Sachen Naturschutz einige Herausforderungen bereithalten.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier