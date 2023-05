Bei Starkregen: PKW-Fahrer verliert Kontrolle und überschlägt sich

(wS/red) Kreuztal – Olpe 10.05.2023 | Am gestrigen Abend gegen 20:35 Uhr kam es auf der A4 zu einem PKW-Überschlag. Ein BMW-Fahrer war auf dem Weg von Kreuztal in Richtung A4-Köln unterwegs, als er in Höhe AS Krombach / A4 leicht nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich mit seinem Fahrzeug überschlug. Der total demolierte PKW blieb auf dem Dach im Seitengraben liegen. Die Unfallursache ist bisher unklar, jedoch soll zum Unfallzeitpunkt extremer Starkregen niedergegangen sein.

Ein nachfolgender LKW-Fahrer stoppte sofort und leistete dem verunglückten Fahrer erste Hilfe, bis Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei an der Unfallstelle eintrafen. Glücklicherweise konnte sich der Fahrer eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Er erlitt keine schweren Verletzungen. Der Verkehr in Richtung Wenden/Olpe konnte einspurig an der Unfallstelle vorbeifließen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier