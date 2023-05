Drittes Stadtradeln in Siegen-Wittgenstein – Vielfältiges Programm und großer Hauptgewinn

(wS/si) Siegen 19.05.2023 | Innerhalb von drei Wochen an fünf Tagen mit dem Fahrrad statt mit dem PKW zur Arbeit fahren – das reicht schon, um sich für den Hauptgewinn des Kreises Siegen-Wittgenstein beim dritten Stadtradeln zu qualifizieren. Einem glücklichen Gewinner bezuschusst die Kreisverwaltung den Kauf eines E-Bikes mit 3.500 Euro.

„Wir möchten dazu motivieren, öfter auf klimaschonende Fortbewegungsmittel umzusatteln“, erklärt Landrat Andreas Müller. „Dabei möchten wir in diesem Jahr insbesondere den Alltagsverkehr, wie etwa den täglichen Arbeitsweg, in den Fokus nehmen. Solche Fahrten, die tatsächlich Autofahrten ersetzen, sind ein gutes Mittel für den Klimaschutz.“

Schon jetzt haben sich über 1.000 Radlerinnen und Radler zu Stadtradeln angemeldet, einer bundesweiten Aktion, bei der es darum geht, möglichst viele Kilometer auf dem Fahrrad zurückzulegen. In Siegen-Wittgenstein findet sie vom 27. Mai bis zum 16. Juni 2023 statt. Mitmachen kann man, indem man sich unter www.stadtradeln.de/kreis-siegen-wittgenstein registriert. Einfach Kommune auswählen, ein neues Team gründen oder einem bereits bestehenden Team beitreten. Dafür gibt es auch „offene Teams“ in jeder Kommune und dem Kreis Siegen-Wittgenstein. Die geradelten Kilometer können mit der Stadtradeln-App live aufgezeichnet oder später in dem „km-Buch“ auf der Stadtradeln-Seite nachgetragen werden.

Zahlreiche Veranstaltungen

Im gesamten Kreisgebiet werden im Veranstaltungszeitraum über zwanzig Fahrradtouren und Aktionen angeboten. Gleich am 27. Mai gibt es beispielsweise eine Auftakt-Radtour des

MTB Laasphe e.V. Los geht‘s um 13:00 Uhr auf dem Wilhelmsplatz. Weitere Informationen gibt es unter www.mtb-laasphe.de.

Am Pfingstmontag, 29. Mai, finden gleich zwei Touren zu KulturPur auf den Giller statt. Die Gemeinde Erndtebrück lädt um 10:00 Uhr zum Treffen auf dem P+R Parkplatz am Bahnhof

ein. Gemeinsam geht es dann durch das Elberndorftal circa eine Stunde lang bis zum Festivalgelände. Mitradeln kann jeder, von der Teilnahme auf dem Rennrad wird allerdings abgeraten.

Eine andere Tour zu KulturPur startet, ebenfalls um 10:00 Uhr, am Markplatz in Hilchenbach. Der geprüfte MTB-Guide Klaus Jung verspricht eine schöne Tour vorbei am Forsthaus Hohenroth und der Ederquelle. Es wird um eine Spende über zehn Euro für den guten Zweck gebeten und um Anmeldung unter 0151 11 64 64 05 oder klaus.jung1@gmx.de.

Übrigens: Den ersten 200 Radler, die am Pfingstsonntag zu KulturPur fahren, winkt ein Freigetränk!

Das große Stadtradeln-Fest des Kreises Siegen-Wittgenstein findet in diesem Jahr am Sonntag, 11. Juni, ab 11:30 Uhr am Alten Bahnhof in Netphen-Deuz statt. Direkt neben dem Bühlgarten-Spielplatz erwartet die Gäste Live-Musik, Currywurst, Pommes und Fahrradakrobatik mit der Stevie Wheels Bike Show. Wer möchte kann gemeinsam mit dem ADFC Siegen-Wittgenstein ab Weidenau „anradeln“: Der startet seine Familienfahrradtour um 10:00 Uhr ab dem Bismarckplatz. Eingeladen sind insbesondere Familien mit Kindern, Großeltern mit Enkeln und alle, die mitmachen wollen.

Erfolgsgeschichte Stadtradeln

Stadtradeln findet bereits zum dritten Mal im Kreis Siegen-Wittgenstein statt. 2022 haben die Siegerländer und Wittgensteiner im Aktionszeitraum insgesamt 404.369 Kilometer

zurückgelegt – das entspricht etwa der Strecke von der Erde bis zum Mond. Alle Touren und Termine des diesjährigen Stadtradelns sowie weitere Informationen rund um das dritte Stadtradeln in Siegen-Wittgenstein gibt es online unter www.siegen-wittgenstein.de/stadtradeln.

Wie schon 2022 soll es auch in diesem Jahr ein Stadtradeln-Fest des Kreises Siegen-Wittgenstein geben. Das Musik-Duo Spontan tritt auch diesmal wieder auf.

