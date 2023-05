Eiserfeld: Feuerwehreinsatz mit glücklichem Ausgang

(wS/red) Siegen-Eiserfeld, 17.05.2023 Gegen 17:00 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in die Gilbergstraße gerufen. Eine junge Mutter hatte ihre zweijährige Tochter ins Auto gesetzt um eine Fahrt anzutreten.

Nachdem das Kind sicher im Kindersitz angeschnallt war, schloss die Mutter die Beifahrertür und begab sich um das Fahrzeug herum, um auf der Fahrerseite einzusteigen. Zu ihrer großen Verwunderung stellte sie fest, dass sich das Fahrzeug automatisch verriegelt hatte, ohne dass die Eltern des Kindes dies bemerkt hatten. Ein Schockmoment machte sich breit, als ihnen klar wurde, dass sie keinen Zugang zum Fahrzeug hatten und ihre Tochter im Inneren war.

Sofort wurde die Feuerwehr alarmiert, um das Auto zu öffnen und das Kind zu befreien. Die Einsatzkräfte eilten mit Blaulicht und Sirenen zur Gilbergstraße und begannen umgehend mit den Maßnahmen. Während die Feuerwehrleute mit aller Sorgfalt an dem Fahrzeug arbeiteten, saß die zweijährige Kleine ganz entspannt in ihrem Kindersitz und war in bester Laune.

Mit viel Geschick und technischem Know-how gelang es den Feuerwehrleuten, die Autotür zu öffnen und das Kind unverletzt zu befreien. Ein Moment der Erleichterung und Freude, als die jungen Eltern ihre Tochter endlich wieder in die Arme schließen konnten.

Die erleichterten Eltern bedankten sich bei den Feuerwehrleuten für ihre rasche Hilfe. Ende gut alles gut.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de