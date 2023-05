Flugzeugabsturz in Wetzlar – Kleinflugzeug touchierte Haus und prallte gegen einen PKW

(wS/ots) Wetzlar 28.05.2023 | ERSTMELDUNG | Heute Nachmittag stürzte in der Rathenaustraße in Wetzlar ein Kleinflugzeug ab. Gegen 14.20 Uhr erreichten die ersten Notrufe Polizei und Rettungsleitstelle.

Augenzeugen zur Folge touchierte die Maschine ein Haus und prallte gegen einen Pkw. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass eine Person tödlich verletzt wurde – eine zweite Person wird derzeit in einem Krankenhaus behandelt.

Angaben zum genauen Ablauf des Absturzes und zur Ursache können momentan nicht gemacht werden.

Der Bereich der Absturzstelle ist weiträumig abgesperrt. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung ist informiert.

Update: Der Pilot, der sich zum Zeitpunkt des Unfalls an Bord befand, erlitt dabei tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. In dem betroffenem PKW befand sich eine Frau. Sie wurde durch den Zusammenprall mit dem Kleinflugzeug verletzt und umgehend ins Krankenhaus gebracht, wo sie derzeit medizinisch behandelt wird. Details über den genauen Zustand der Verletzten wurden bisher nicht bekannt gegeben.

Die örtliche Feuerwehr war mit insgesamt 40 Einsatzkräften schnell vor Ort. Sie sperrten das Gebiet weiträumig ab. Zudem kümmerten sie sich gemeinsam mit dem Rettungsdienst um die Versorgung von Augenzeugen und möglichen Verletzten.









Fotos: wirSiegen.de

Anzeige