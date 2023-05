Friedensgruppe Siegen bittet um Spenden für die Ukraine: Lebensmittel, Medizin, Hygieneartikel

(wS/fgs) Siegen 02.05.2023 | Die Not in der Ukraine ist wegen des russischen Angriffskriegs unvermindert groß. Die Friedensgruppe Siegen organisiert nach wie vor Hilfstransporte mit Sachspenden in die Krisengebiete.

Der Frühling kommt – für die Menschen in der Ukraine kann das den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. In den Wintermonaten führten die russischen Angriffe auf Wohnhäuser und andere zivile Einrichtungen immer wieder zu Unterbrechungen der Energiezufuhr, Strom und Heizung fielen aus, die Kälte wurde zu einem lebensbedrohlichen Problem.

Das Leben in Krisengebieten ist seit dem Kriegsbeginn vor über 14 Monaten auch mit Beginn des Frühlings nicht einfach. „Aber wegen der hohen Transportkosten in die Ukraine konzentrieren wir uns jetzt auf andere Hilfsgüter, die dringend benötigt werden. Warme Kleidung hat nicht mehr die gleiche hohe Priorität wie im Winter“, erklärt Dr. Tetiana Havlin, Vorsitzende der Friedensgruppe Siegen.

Die Annahmestelle für Sachspenden im CJD Siegen (Marienhütte 8, 57080 Siegen-Eiserfeld), das seit Anfang des Jahres mit der Friedensgruppe Siegen kooperiert, nimmt deshalb zurzeit keine Kleiderspenden mehr an.

Stattdessen bitten die Friedensgruppe und das CJD um folgende Sachspenden:

– Haltbare Lebensmittel wie Konserven, Nudeln, Reis, Mehl

– Medizinische Artikel wie Verbandsmaterial, Medikamente (z.B. Schmerz- und Erkältungsmittel), Gehhilfen, Rollstühle

– Hygieneartikel für Kinder und Erwachsene (z.B. Windeln, Seifen, Monatshygiene, Zahnpasta)

– Powerbanks und Taschenlampen

Die Friedensgruppe Siegen ist eine lokale Initiative, die seit Februar 2022 bereits 12 LKW und 7 Sprinter mit Hilfsgütern in die Ukraine geschickt hat. Die Hilfstransporte werden organisiert und koordiniert von den drei Vorständen Dr. Tetiana Havlin, Dr. med. Wassilij Tscherleniak sowie Tetyana Pankovska, die dabei von ukrainischen und deutschen Ehrenamtlichen tatkräftig unterstützt werden.

Das CJD Siegen ist ein Träger der Beruflichen Bildung, der Jugendliche und junge Erwachsene bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt unterstützt. Seit Januar 2023 sammeln und verwalten im CJD Auszubildende des Bereichs „Lager“ in Kooperation mit der Friedensgruppe Siegen Sachspenden für die Ukraine. Spendenannahmen finden immer mittwochs, 12.00 bis 16.00 Uhr, und freitags, 8.00 bis 12.00 Uhr, im CJD Siegen, Marienhütte 8, 57080 Siegen-Eiserfeld statt.