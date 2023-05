Frühlingsbücherflohmarkt der Stadtbücherei Hilchenbach

(wS/red) Hilchenbach 05.05.2023 | Die Stadtbücherei Hilchenbach veranstaltet beginnend am 14. Mai im Rahmen des Hilchenbacher Frühlingsfestes bis einschließlich 17. Mai wieder einen Bücherflohmarkt im Flur der Wilhelmsburg, Im Burgweiher 1, in Hilchenbach. Deshalb lohnt es sich also unbedingt, an diesem Tag auch in der Wilhelmsburg vorbeizuschauen.

„Jedes Jahr schafft das Team der Stadtbücherei Platz für die aktuellen Neuerscheinungen. Wir sondern also Bücher aus, die lange nicht ausgeliehen worden sind, und das sind nicht immer die schlechtesten…!. Damit diese Bücher nicht unbesehen ins Altpapier wandern müssen, bieten wir sie den Hilchenbacher Bücherfreundinnen und –freunden und Viellesern an. Vielleicht finden Sie dort genau das, was Sie brauchen können oder schon lange suchen?“ erläutert Leiterin Birgit Latz das Anliegen und Angebot der Stadtbücherei.

Viele Titel, vom blutrünstigen Skandinavien-Thriller bis zum skurrilen englischen Krimi, vom bewegenden Schicksalsroman bis zur süffigen Liebeskomödie, von der umfangreichen Familiensaga bis zur schmalen Kurzgeschichtensammlung, von Geschichten über ferne Galaxien bis zu packenden Erzählungen aus anderen Ländern der Erde, vom düsteren Blick in die Zukunft bis zur farbigen Schilderung längst vergangener Zeiten, warten auf die Personen, die sich daran freuen können… Alles da! Auch zahlreiche Sachbücher zu vielen interessanten Themen, bunte Kinderbücher und spannende Jugendromane für unersättliche Leseratten, sogar einige Hörbuch-CDs und Film-DVDs sowie manche unerkannten Raritäten stehen ebenfalls bereit.

„Nehmen Sie sich Zeit und stöbern Sie in aller Ruhe, es ist sicher auch etwas für Sie dabei. Sie suchen aus und zahlen dann so viel, wie Ihnen Ihre „Beute“ wert ist. Nebenbei unterstützen Sie damit auch unsere Arbeit, denn wir investieren den Erlös aus dem Bücherflohmarkt in den Kauf neuer Bücher für unsere Kundinnen und Kunden.“ so lädt Birgit Latz zum Stöbern ein.

Der Bücherflohmarkt startet am Sonntag, dem 14. Mai, um 11:00 Uhr, mit dem Verkauf der aussortierten Bücher aus dem Altbestand. Bis um 18 Uhr ist Zeit, nach Herzenslust in einem Angebot von ungefähr 1.000 Büchern, die ein neues Zuhause suchen, zu stöbern. Weiterhin besteht noch bis Mittwoch, dem 17. Mai, die Gelegenheit, zu den regulären Öffnungszeiten der Stadtbücherei den angebotenen Altbestand nach interessanten Büchern zu durchforsten.

Zwei „Extras“ gibt es diesmal zum Frühlingsfest:

Der Hilchenbacher Geschichtsverein e.V. beteiligt sich am Sonntag ebenfalls am Bücherflohmarkt. Im Angebot sind Veröffentlichungen zu Sonderpreisen, da lässt sich für für Heimatforscherinnen und –forscher sowie und Laienhistorikerinnen und -historiker so manches Schnäppchen machen.

Die Stadtbücherei ist am 14. Mai zusätzlich zum Frühlingsfest auch für die reguläre Ausleihe und Rückgabe geöffnet. Daher können alle Neugierigen, die beim Frühlingsfest durch Hilchenbach flanieren, auch die Stadtbücherei besuchen und unser vielfältiges Angebot an Büchern, Hörbuch-CDs und Tonies, Film-DVDs und Zeitschriften begutachten.

Das Team der Bücherei freut sich auf Leseratten, Bücherwürmer, Sammlerinnen- und Sammler sowie alle anderen interessierten Besucherinnen und Besucher des Bücherflohmarktes, die die Stadtbücherei um ihren Altbestand erleichtern und bei der Beschaffung von Neuerscheinungen unterstützen wollen. Birgit Latz freut sich: „Wenn Sie mögen, was Sie sehen, können Sie sich dann gleich einen Leseausweis ausstellen lassen und unser Angebot auch zukünftig für sich nutzen.“