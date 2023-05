Garteneisenbahn startet in die neue Saison: Eisenbahnfreunde Littfeld e.V. laden ein

(wS/gel) Kreuztal 02.05.2023 | Am Sonntag, den 14.05.2023, startet die Garteneisenbahn der Eisenbahnfreunde Littfeld e.V. in die neue Saison. Nach einem erfolgreichen Jahr 2022, in dem zahlreiche Fahrgäste die malerische Strecke durch den Hauberg genossen haben, geht es nun wieder los.

Auf dem Vereinsgelände in Kreuztal-Littfeld können Besucher von 11 bis 17 Uhr die Züge bestaunen und eine Fahrt durch den Hauberg genießen. Der natürliche Schutz der Bäume sorgt dabei auch bei starker Sonneneinstrahlung für eine angenehme Atmosphäre.

Neben den Zugfahrten gibt es auch eine H0- und N-Modelleisenbahnanlage im Bahnhof zu besichtigen. Und wer mit der richtigen Bahn anreisen möchte, kann direkt am Bahnhof Littfeld aussteigen und das Vereinsgelände fußläufig erreichen.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Es gibt Getränke, Würstchen und Waffeln, um den Tag zu einem rundum gelungenen Erlebnis zu machen.

Der Eintritt ist frei, sodass jeder Interessierte die Züge im Hauberg hautnah erleben kann. Der erste Termin für 2023 ist der 11.06., weitere Informationen finden Sie auch auf der Webseite der Eisenbahnfreunde Littfeld e.V. unter www.ef-littfetal.de.

Fotos: Eisenbahnfreunde Littfeld e.V.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier