Großeinsatz in Kreuztal Ferndorf: Gemeldeter Industriebrand bei Thyssen Krupp Hoesch bestätigte sich nicht

(wS/red) Kreuztal – Ferndorf 12.05.2023 | Gegen 20:25 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zu einem vermeintlichen Industriebrand in der Straße Aherweiden in Kreuztal Ferndorf gerufen. Bei der Anfahrt war schwarzer Rauch zu sehen, jedoch konnte vor Ort zum Glück kein Feuer gefunden werden. Es wird nun vermutet, dass es sich um eine Verpuffung in einem der Produktionsgebäude der Thyssen Krupp Hoesch handeln könnte.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren schnell vor Ort und konnten feststellen, dass kein Brand ausgebrochen war. Der genaue Hergang und die Ursache des Rauchs sind derzeit noch unklar. Eine Verpuffung in einem der Produktionsgebäude wird jedoch als mögliche Ursache vermutet.

Nach ersten Infos wurde niemand verletzt. Die Einsatzkräfte sind noch vor Ort (20:55 Uhr).

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de