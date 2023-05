Großes Abenteuerspielplatzprojekt: Spannung und Vorfreude auf den Sommer mit dem RaBauKi e.V.

(wS/ra) Siegen 24.05.2023 Zu einem großen Abenteuerspielplatzprojekt des RaBauKi e.V. auf dem “Erfahrungsfeld SCHÖNUNDGUT” der Hoppmann Stiftung „Demokratie im Alltag“ gehören nicht nur mehrere Tonnen Holz, kiloweise Nägel und jede Menge Werkzeug, sondern auch zahlreiche Kinder ab 6 Jahren und ein pädagogisch arbeitendes Team.

An teilnehmenden Kindern wird es auch beim 28. Sommerprojekt nicht fehlen. 393 Kinder haben ihr Los in die „Lostrommel geworfen“, um einen Platz zu ergattern. Da einige der ersten 150 gelosten Kinder nicht den kompletten Zeitraum des Abenteuerspielplatzes angegeben hatten, wurde im Anschluss eine Nachrückerliste mittels Losverfahren ermittelt, von der nun direkt weitere 139 Kinder nachrücken konnten und somit ebenfalls die Möglichkeit haben, Abenteuerluft im Sommer zu schnuppern. Alle ausgelosten Kinder wurden bereits informiert. Alle anderen haben die Möglichkeit, sich online über den Stand ihres Ranges auf der „Warteliste“ zu informieren.

Trotz der Gewissheit, dass man nicht allen Kindern eine Teilnahme ermöglichen kann, blicken alte sowie neue Teamer*innen voller Spannung und Vorfreude auf diesen Sommer.

Das 39-köpfige Team, bestehend aus Sozialpädagogen, Sozialarbeiter, Lehrer und Praktikanten dieser Studiengangsrichtungen von der Universität Siegen, hat das vergangene „verlängerte“ Wochenende zu einer intensiven pädagogischen Schulung genutzt und sich mit Beteiligung (Partizipation) von Kindern und Jugendlichen, pädagogischen Orten auf RaBauKi, dem Schutzkonzept und vielen weiteren Themen auseinandergesetzt. „Neben der organisatorischen Planung gehört auch die umfangreiche pädagogische Vorbereitung zu einem Qualitätsmerkmal des dreiwöchigen Abenteuerspielplatzes in den Ferien des Siegener RaBauKi e.V.“, so Madeline Schrader, die letztes Jahr über ihr Praktikum in die ehrenamtliche Arbeit bei RaBauKi eingestiegen ist.

Fotos: RaBauKi e.V.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier