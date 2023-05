Kreuztaler Wochenmarkt feiertagsbedingt am Freitag

(wS/kr) Kreuztal 16.05.2023 | Der Kreuztaler Wochenmarkt findet üblicherweise jeden Donnerstag statt. Aufgrund der anstehenden Feiertage am 18. Mai (Christi Himmelfahrt) und 08. Juni (Fronleichnam) wird der Markt in diesen Wochen jeweils auf den Freitag verschoben. In den Feiertagswochen findet der Markt somit am 19. Mai und am 09. Juni statt – dann wie gewohnt zwischen 7.30 und 12 Uhr.

Bedingt durch die Verlegung auf den Freitag sind einige Händlerinnen und Händler nicht anwesend. Trotzdem lohnt sich ein Besuch, da aus jedem Produktbereich etwas zu finden ist.

