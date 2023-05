Nach monatelangen Ermittlungen: Polizei nimmt zwei Betäubungsmittelhändler in der Siegener Innenstadt fest

(wS/ots) Siegen 10.05.2023 | Immer wieder stand die Siegener Innenstadt zuletzt im Fokus von Berichterstattungen. Obwohl objektive Zahlen belegen, dass „Siegen kein Hotspot für Kriminalität ist“, wie Landrat Andreas Müller auf einer Pressekonferenz im September 2022 sagte, litt, nach den Ergebnissen einer Befragung von über 3000 Bürgern, das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger.

Um dem entgegenzuwirken, hat die Kreispolizeibehörde das „Projekt Sichere Innenstadt“ personell gestärkt. Im Rahmen einer Ermittlungsgruppe arbeiten seit März Beamtinnen und Beamte aus verschiedenen Direktionen gemeinsam tagtäglich daran, Präsenz zu zeigen, Straftaten beweissicher aufzuklären und weiterhin die Sicherheit in der Stadt zu gewährleisten.

Dieser Ermittlungsgruppe gelang es nach montagelangen und intensiven Ermittlungen Untersuchungshaftbefehle gegen zwei junge Männer zu erwirken. Ihnen konnte nachgewiesen werden, wie sie mehrfach Betäubungsmittel verkauften – auch an Minderjährige.

Die Vollstreckung der Haftbefehle erfolgte schließlich in der vergangenen Woche: Am Dienstag (02.05.2023) nahmen Polizeibeamte einen 26-jährigen Dealer im Umfeld einer Parkanlage in der Siegener Innenstadt fest. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten Bargeld und mehrere Cliptütchen mit Cannabis auf, welche als Beweismittel beschlagnahmt wurden. Am 03. Mai 2023 gelang den Ermittlerinnen und Ermittlern dann die Festnahme des zweiten Tatverdächtigen in der Kölner Straße in Neunkirchen. Auch der 21-Jährige steht in dringendem Tatverdacht, mehrfach Betäubungsmittel verkauft zu haben. Die beiden Tatverdächtigen wurden zunächst zur Polizeiwache nach Siegen und anschließend in eine JVA gebracht.

Die Arbeit der Ermittlungsgruppe ist nach den ersten Erfolgen allerdings nicht beendet. Auch in Zukunft werden im Rahmen des Projekts „Sichere Innenstadt“ weiterhin gemeinsame Kontrollen mit dem Ordnungsamt und der Bundespolizei stattfinden. „Wir werden nicht lockerlassen. Das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger hat für mich höchste Priorität!“, so der Abteilungsleiter der Polizei, Leitender Polizeidirektor Bernd Scholz

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier