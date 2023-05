Neonfarben, Schulterpolster und Zauberwürfel – Rund um die Achtziger Jahre drehten sich die Bunten Abende des Städtischen Gymnasiums Kreuztal

(wS/ck) Kreuztal 14.05.2023 | Unter dem diesjährigen Motto „Back to the eighties“ knüpfte die Q1 an die langjährige Tradition der Schule an und veranstaltete am 10. und 11. Mai in der Turn- und Festhalle Buschhütten ihre „Bunten Abende“ und konnte damit insgesamt ca. 750 Zuschauerinnen und Zuschauer begeistern.

Die Vorstellungen setzten sich aus vielfältigen Programmpunkten zusammen. Die Moderatoren Anna Seiffarth und Tyler Siebel führten stilecht gekleidet das Publikum durch ein Repertoire aus Sketchen, Filmen, Tanz- und Musikstücken sowie interaktiven Spielen, welche die breit gefächerten Talente der Stufe widerspiegelten. Außerdem sorgten, wie es für einen Bunten Abend typisch ist, natürlich auch die Auftritte und Mitarbeit zahlreicher Lehrer*innen für noch mehr Unterhaltung. Beim Spiel „Na sowas“ staunte das Publikum nicht schlecht, als ein Lehrer Schuhplattler tanzte und ein anderer „Die Robbe“ neu interpretierte.

Durch die Aufführungen zogen sich die großen Hits des Jahrzehnts von Depeche Mode, Micheal Jackson und den Eurythmics. Eine musikalische Reise durch den Schultag sorgte für tosenden Beifall. Für die musikalischen Programmteile war vor allem Richard Sobanski verantwortlich, der virtuos Klavier und Trompete spielte sowie sang. Eine Modenschau zeigte damalige Trends und nahm auch Bezug auf Blockbuster wie „Top Gun“ oder „Zurück in die Zukunft“.

Die Bunten Abende bildeten den krönenden Abschluss monatelanger, aufwändiger Organisation und Planung. Im Vorhinein mussten nicht nur Choreografien und Sketche erdacht, geprobt und Filme gedreht werden, sondern auch viele weitere organisatorische Fragen wie Sponsoring, Dekoration und Kartenverkauf geklärt werden, wofür vor allem das Organisationsteam rund um Stufensprecherin Pia Schreiber und Cara Lee Jünger verantwortlich war.

Und nicht nur für die Gäste war es ein lohnenswerter Abend: Mit Kartenverkauf und Catering konnte die Q1 schon jetzt ihre Abikasse füllen.

Fotos: Carolin Rath und Jana Nimmermann

