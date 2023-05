Orgelmatinée und Streichensemble Il Piacere in St. Joseph – Weidenau

(wS/red) Siegen 07.05.2023

Orgelmatinée am 14. Mai um 10:45 Uhr

In der Matinée am 14. Mai in St. Joseph, Weidenauer Straße, Siegen spielt DKM Ralf Borghoff aus Erwitte im Anschluss an die 9:45 Uhr-Messe ab ca. 10:45 Uhr Werke von J. S. Bach, Ch. M. Widor, Th. Dubois und eigene Improvisationen. Der Eintritt ist frei.

Konzert mit dem Streichensemble Il Piacere am Samstag, 20. Mai

Am Samstag, den 20. Mai ab 18 Uhr können Freunde der Kammermusik ein Konzert mit dem Streichquintett Il Piacere in St. Joseph, Weidenauer Straße erleben. Die 5 Instrumentalisten unter Leitung von Sohei Takahata spielen Werke von T. Albinoni, J. S. Bach, J. Pachelbel, G. Sammartini, O. Respighi und M. Ravel. Der Eintritt beträgt 12 €, erm. 10 €.