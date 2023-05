Polizei warnt mit Kunstaktion vor Betrügereien

(wS/ots) Siegen 08.05.2023 | „Mama / Papa, ich habe ein neues Handy“ ist eine von vielen derzeit gängigen Betrugsmaschen.

Betrüger haben immer Saison – und nimmt die Polizei ganzjährig eine Vielzahl an Strafanzeigen in Sachen Betrug auf. Ob per Messenger-Dienst, Mail oder Telefon: In vielen Fällen werden Geschichten vorgegaukelt, um hauptsächlich finanzielle Forderungen zu stellen. Dabei setzen die Betrüger ihre Gegenüber unter Druck, um an das Geld zu kommen. In Einzelfällen kommt es im Anschluss zur Geldübergabe oder zur Überweisung. Oftmals nehmen die Täter ältere Menschen ins Visier und kontaktieren sie auf verschiedenste Art und Weise.

Während in der Sachbearbeitung die Ermittlern den Tätern auf der Spur sind, möchte das Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein noch einen Schritt vorher ansetzen. Im Rahmen der Präventionsarbeit macht das Kommissariat auf diese Betrügereien in vielfältiger Art und Weise aufmerksam. Am kommenden Mittwoch (10.05.2023) planen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Präventionsstand auf dem Siegener Wochenmarkt (Kornmarkt am Rathaus). Dabei werden die Experten der Kripo zum wiederholten Mal von der Siegener Studentin Rana Yasar unterstützt, die ein Kunstprojekt fortsetzen wird. Yasar wird vor Ort ein rund drei Quadratmeter großes Bild weiterzeichnen und fertigstellen, welches das Thema „Betrug“ eindrucksvoll darstellen und behandeln soll. Zwischen 11 und 15 Uhr wird sie an ihrem Kunstwerk arbeiten.

Foto: ots

Während dieser Zeit stehen Vertreterinnen und Vertretern der Kreispolizeibehörde sowie Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater interessierten Bürgerinnen und Bürgern für informative Gespräche zur Verfügung.

Die Kreispolizeibehörde weist allerdings darauf hin und bittet um Verständnis, dass diese Veranstaltung nur bei trockenem Wetter stattfinden kann.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier