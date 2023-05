SchnupperWochen und SchnupperAbend der Musikschule Wilnsdorf

(wS/red) Wilnsdorf 24.05.2023 | Ein Ständchen auf dem Klavier zum Muttertag oder das Begleiten der Freunde am Lagerfeuer. In vielen Situationen sorgt Musik für ganz besondere Momente, die man nicht so schnell vergisst. Bis es gut klingt, braucht es allerdings etwas Übung und damit der Start mit dem Lieblingsinstrument etwas leichter fällt, gibt es dieses Jahr wieder die „SchnupperWochen“ der Musikschule Wilnsdorf. Kinder, sowie Musikinteressierte, können hier einen ersten Einblick in den Musikunterricht erhalten. Die kostenlosen Besichtigungen der Unterrichtsstunden beginnen am Donnerstag, den 1. Juni und enden am Mittwoch, 21. Juni.

Wer Lust hat, Musik zu machen, aber noch nicht weiß, welches Instrument es werden soll, ist am Montag, 12. Juni, beim „SchnupperAbend“ der Musikschule an der richtigen Adresse. Hier können verschiedene Instrumente fernab vom Unterricht ausprobiert, oder das Gespräch mit den Dozierenden gesucht werden. Der Abend findet im Gymnasium Wilnsdorf von 17 bis 19 Uhr statt, Gebäude B, 2. Obergeschoss.

Bei Interesse an den „SchnupperWochen“, wird um eine kurze Anmeldung bei den entsprechenden Lehrpersonen gebeten. Wer für welches Instrument zuständig ist, ist auf www.wilnsdorf.de/musikschule in der Info-Box nachzulesen.

