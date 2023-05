Spur der Verwüstung nach Verkehrsunfall kurz vorm Kreisverkehr in Siegen-Eiserfeld

(wS/red) Siegen 12.05.2023 | In der Nacht vom 11. auf den 12. Mai ereignete sich in Eiserfeld ein Verkehrsunfall, der den Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst erforderte. Ein 21-jähriger Fahrer war gegen 00:50 Uhr auf der HTS von Siegen kommend unterwegs. Kurz vor dem Kreisel an der Eiserfelder Straße verlor er auf regennasser Straße die Kontrolle über seinen BMW und geriet von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte gegen eine Wand, wobei Trümmerteile auf mehrere Meter verteilt wurden, bevor das Fahrzeug schließlich hinter dem Ortseingangsschild von Eiserfeld zum Stehen kam.

Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich eine Beifahrerin im Fahrzeug. Beide Insassen wurden verletzt und vom Rettungsdienst behandelt. Anschließend wurden sie ins Krankenhaus gebracht. Über die Schwere ihrer Verletzungen konnte die Polizei noch keine Aussage treffen.

Der BMW erlitt bei dem Unfall Totalschaden und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten war die Straße vorübergehend gesperrt.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

